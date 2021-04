Vurderingsekspert om dette kinesiske maleris værdi

"Tak for vurderingen igennem Allerød Nyt. Det var en interessant historie og det er altid spændende at kunne følge tingenes vej til Danmark. Min viden om kinesiske eller orientalske malerier er dog begrænset og jeg bliver derfor nødt til denne gang at melde pas. Hvis du gerne vil sælge kan du spørge et af de store auktionshuse, og såfremt du "bare" er nysgerrig vil jeg foreslå at finde en kineser, som kan oversætte skriften og afgøre om det er signeret. Mit bud er at teksten blot er et digt eller en beskrivelse af blomsten. Men tak for historien og for at vise det frem og held og lykke med jagten."