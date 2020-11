Vurdering: Hvad er spætten værd?

Læseren skriver: "Vi arvede 'spætten efter min mands farmor på fyn for ca 14 år siden, og vi er nysgerrige for at høre dens værdi, men måske også noget om kunstneren/dens ophav. Vi ved at porcelænsfigurer måske ikke er det der er mest rift om, men vi er blevet ret glade for den. Til orientering er linealen på bordet ca 15 cm," skriver læseren.

"Tak for din mail og foto til vurdering gennem Allerød Nyt. Selvom udviklingen inden for boligindretning i dag er mere og mere minimalistisk findes der porcelænsfigurer i langt de fleste danske hjem. Figurerne har igennem generationer sneget sig ind på os og er blevet en del den danske tradition. Figurerne kommer fra alverdens lande og i Danmark tror jeg alle genkender figurerne fra Royal Copenhagen og Bing & Grøndahl. Din figur er imidlertid tysk og er formgivet af Fritz Heidenreich (1895-1966) og udført hos Rosenthal, som han arbejdede for i næsten 40 år. Her var han især kendt for sine fugle. Porcelænsfigurer af dyr er ofte enten idyllisk fremstillede eller her som din - et 'arbejdsomt dyr' i gang med sin mission, hvilket jeg synes gør den ganske charmerende. Mange af de udenlandske figurer er hjemtaget under rejser, men der var også forhandlere i Danmark som solgte dem da de ofte var lidt billigere end de danske. Som du selv skriver er priserne for porcelænsfigurer lidt trængte og du skal derfor fortsat blot nyde arvestykket og ikke tillægge den for stor kommerciel værdi," skriver han.