Vox Humana fejrer 25 års jubilæum med koncerter

Allerødkoret Vox Humana fejrer sit 25 års jubilæum med to korte koncertbrag torsdag den 10. september. De to koncerter finder sted i Engholmkirken klokken 19.30 og igen klokken 20.30. Imellem de to koncerter luftes der ud og alle overflader sprittes af. Der lukkes 50 publikummer ind pr. koncert, og det er vigtigt, at man henter sin gratis billet via korets hjemmeside www.vox-humana.dk forud for koncerten.