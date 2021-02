Pædagogerne Lasse Malmberg og Stephan Thirstrup Saursbøll var med til at lave den første udsendelse fra Engholmskolens virtuelle SFO. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Virtuel SFO bringer liv på børneværelserne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virtuel SFO bringer liv på børneværelserne

Den står på bagning og dans og meget andet når Engholmskolens SFO er online

Allerød - 03. februar 2021 kl. 14:21 Kontakt redaktionen

Bagning, Pokemon Go, leg og dans er blot nogle af de aktiviteter, som børnene i Engholmskolens SFO fremover får mulighed for at deltage i, efter at deres nye virtuelle SFO onsdag eftermiddag gik i luften.

"Vi savner at være sammen med vores SFO-børn, og samtidig ved vi, at mange af vores børn er ved at være temmelig trætte af at sidde alene hjemme, og selv skulle finde på ting at lave, når skoledagen er slut. Vi hører også i medier, at flere og flere børn og unge føler sig ensomme her under Corona-pandemien, og på den her måde, prøver vi at bringe lidt liv og socialt samvær ind på værelserne hos vores børn," fortæller SFO-leder Jamil Sheikh.

I praksis fungerer den virtuelle SFO på den måde, at der er sendt et Youtube-link, som SFO-børnene kan logge ind på hver onsdag fra kl. 14.00. Her kan de opleve deres kendte pædagoger igangsætte forskellige aktiviteter, som børnene kan deltage i hjemmefra. Samtidig kan børnene chatte med hinanden og de voksne i det tilhørende chatforum.

"Det er vigtigt, at det bliver en god oplevelse for både børn og voksne, så derfor har vi opstillet nogle regler for chatten, der handler om at skrive pænt og ikke grine for meget af hinanden og os voksne, selv om vi helt sikkert kommer til at gøre noget, der er pinligt," fortæller pædagog Stephan Thirstrup Staursbøll.

Rundtur og fællesdans Første udsendelse bød på en rundtur i SFO, så børnene kunne få lov at se, hvordan deres normale SFO-lokaler bliver brugt til nødpasning, og derefter stod den på fællesdans.

"Vi opfordrer børnene derhjemme til at skrive til os med idéer til, hvad vi skal lave, så nu venter vi spændt på, om der kommer nogen gode forslag. Og ellers har vi masser af gode idéer til næste mange ganges virtuel SFO, så det skal nok blive sjovt," fortæller pædagog Lasse Malmberg, der allerede glæder sig til næste gang den virtuelle SFO skal i luften.

Jk