Nikolaj Holmer Nissen, administrerende direktør BWSC.

Virksomhed fyrer op mod 135 ansatte

Allerød - 25. november 2020 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Et sted i omegnen af 115-135 medarbejdere hos Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, en af Allerød Kommunes største virksomheder beliggende på Gydevang 35 i Lillerød, opsiges med udgangen af november.

Baggrunden er, at svigtende resultater betyder, at BWSC har besluttet at gå væk fra at bygge kraftværker rundt omkring i verden. Dermed vil man fremover fokusere på at drifte, vedligeholde og servicere kraftværker - en del der i dag udgør cirka halvdelen af virksomhedens forretning.

Det er en kombination af flere faktorer, der gør, at virksomheden nu må sige farvel til en tredjedel af medarbejderne i Allerød. Det fortæller administrerende direktør Nikolaj Holmer Nissen til Allerød Nyt.

"Vi er ikke lykkedes med at vinde de ordrer, vi skal. Her har covid-19 heller ikke hjulpet, fordi det har forsinket beslutningsprocesserne i forhold til at gå i gang med at bygge. Derudover mangler vi stadig betaling for to store værker i Mellemøsten, vi byggede i 2016.

Vi har lavet investeringer i Storbritannien, som ikke gav det afkast, vi regnede med, og så har der været tekniske udfordringer på et par projekter, der har ført til ekstraomkostninger. Alt i alt har det betydet, at vi med opbakning fra vores ejere har taget en beslutning om at flytte fokusset i virksomheden," siger han.

Forhandlinger i gang BWSC er netop nu i gang med at forhandle fratrædelsesordninger for medarbejderne, hvorfor man endnu ikke kan sige, præcist hvor mange afskedigelser det bliver til. Samtidig er man også i dialog med medarbejderne om, hvordan man hjælper folk videre.

"Vi sidder og drøfter det nu, hvorfor jeg ikke kan gå så meget i detaljer. Men vi tror, at de fleste vil have gode muligheder for at få job, fordi der er stor efterspørgsel på deres kompetencer - vi har selv kæmpet med at skaffe dygtige medarbejdere, siger Nikolaj Holmer Nissen.

Det er dog ikke kun de tekniske medarbejdere, der rammes. Der vil også ske fyringer på den administrative del og på ledelsesniveau.

"Det berør alle personalegrupper," siger han.

"Hvad vil der ske med hovedkontoret på Gydevang, når en tredjedel af medarbejderne forsvinder?"

"Lige nu og her vil der ikke ske noget på Gydevang. Der er ikke planer om at flytte på den korte bane," siger direktøren.

Han fortæller endvidere, at fyringerne primært sker på hovedkontoret i Lillerød.

Det skyldes, at størstedelen af de over 400 ansatte, som virksomheden har rundt omkring i verden, arbejder med at drifte, vedligeholde og servicere kraftværker - den del af forretningen som BWSC nu gør til sin hovedforretning.

Velkendt navn For en del læsere vækker navnet B&W formentlig genklang.

Burmeister & Wain var et af dansk industris fyrtårne i over 100 år, indtil virksomheden gik konkurs i 1996.

BWSC blev først en underafdeling af af B&W, fordi man fandt ud af, at det gav mening at bruge skibsmotorer som kraftværker, særlig i svært fremkommelige dele af verden.

I 1990 blev BWSC solgt til japanske Mitsui Holdings Co., der stadig ejer virksomheden.