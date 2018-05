Vinderne fra 7.d i royalt møde

7.d fra Lillevang Skole var mødt op i JP/Politikens Hus til prisoverrækkelse i Mediekonkurrencen 2018. Klassen var sammen med deres lærer, Camilla Rieper-Holm, draget til København for at hente præmien for at have lavet den bedste avis i kategorien 6.-7. klasse, og der fik de sig lidt af overraskelse. Udover præmien på de 5.000 kr.

»Kronprinsessen stod med vores avis i hænderne i sin åbningstale og læste det meste af vores Leder ordret op. Med stor anerkendelse og ros fremhævede hun, hvor flot vores Leder og avis rammede temaet for konkurrencen »Elsk dig selv - krop og idealer« smukt ind. Hun ønskede et personligt møde med os efter den store begivenhed, hvor vi blev trukket til side i Pressen og mødt af en meget varm og sød Kronprinsesse. Vi havde øvet os i at bukke og neje og give et fast håndtryk, og da hun kom over til os, lagde hun armen om en af mine elever og sagde til dem, kom tættere på, så vi kan tale sammen. Meget uformelt og fuldstændig i øjenhøjde med mine søde børn. Vi stod helt tæt på rundt om hende, og hun gav sig god til at spørge og lytte til deres oplevelse og fine avis. Jeg fik til sidst et royalt håndtryk, og Kronprinsessen tog godt imod min tak for hendes fine anerkendelse og hendes måde at møde mine børn på. En meget rørende og overvældende oplevelse for os alle.«