Byggeriet af Mungo Parks nye teatersal går i gang i løbet af foråret. Illustration: Christensen & Co.

Vinder udbud: De skal bygge Mungo Parks nye teatersal

Byggeri går i gang i foråret

Allerød - 02. februar 2021 kl. 12:48 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Entreprænørvirksomheden Aderballe & Knudsen skal i løbet af foråret gå i gang med at bygge den nye teatersal på Mungo Park. Det skriver teateret i en pressemeddelelse.

Virksomheden, der er fra Farum, har vundet udbuddet. Nu skal der så indges kontrakt med Allerød Kommune, så byggeriet kan begynde.

"Det er meget glædeligt, at byggeriet af en ny teatersal nu kommer i gang. Helt i tråd med byrådets vision er vi nået til denne milepæl i et godt samarbejde, hvor vi selvfølgelig også er taknemmelige for den støtte, byggeriet har fået af to fonde. En ny teatersal til vores velfungerende egnsteater skaber livet i bymidten, i kommunen og ja faktisk i hele teatrets opland i Hovedstaden," siger borgmester Karsten Längerich i pressemeddelelsen, mens kulturudvalgsformand Merete Them Kjølholm også glæder sig.

"Mungo Park har længe haft for snævre rammer, og nu skabes muligheden for at udvide rammerne med en ny flot teatersal. Mungo Park er rigtig vigtig for kulturlivet i Allerød, og teatret er således også en hjørnesten i udviklingen af Kulturtorvet i bymidten," siger hun og kalder det "fantastisk, at vi efter rigtig mange års arbejde nu er kommet dertil, hvor teateret får en ny sal."

"Jeg er overbevist om, at det kommer til at betyde rigtig meget i mange år fremover for vores altid trofaste publikum, for byen Allerød, for teaterbranchen og ikke mindst for alle på Mungo, at vi nu får en topmoderne sal til at huse alle de historier, vi har på hjerte," siger Anna Malzer, direktør for Mungo Park.

Projektet er finaniseret med 22,5 millioner kroner fra Allerød Kommune og er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 15 millioner kroner og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond med seks millioner kroner.

Mungo Park vil fortsat spille teater i den nuværende teatersal under byggeriet, står der i pressemeddelelsen.