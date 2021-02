Se billedserie Jens-Jørn Stokholm, Ole Moesmann og DPA Microphones administrerende direktør Kalle Hvidt Nielsen er trukket i det fine skrud og har ladet champagnepropperne springe. Den 13. februar hædres de for virksomhedens arbejde med at udvikle mikrofoner til film-industrien. Pressefoto

Vinder lydens Oscar for bittesmå mikrofoner

Allerød - 03. februar 2021 kl. 14:14 Af Anne-Mette Rasmussen

DPA Microphones vinder Academy of Motion Pictures Arts and Sciences' pris for teknisk præsentation.

Der bliver skålet mere end sædvanligt i disse dage på Gydevang i Allerød, hvor DPA Microphones har sit hovedsæde. I går blev det nemlig offentliggjort, at Academy of Motion Pictures Arts and Sciences hædrer virksomheden i kategorien teknisk præsentation for dens udvikling af miniature- og højtydende knaphulsmikrofoner.

Prisen svarer til filmens Oscar og er en stor ære for virksomhedens medgrundlægger Jens-Jørn Stokholm og udviklingschef Ole Moesmann, som er de to, der tildeles hæderen.

- Jeg er oprigtigt taknemmelig over denne store ære. DPAs miniatureteknologi har længe været en af de bedrifter, vi er mest stolte af, og jeg er så glad for, at den nu bliver anerkendt af en så enestående organisationen inden for vores branche. Jeg er begejstret over at kunne dele denne pris med Ole Moesmann og hvert eneste medlem af DPA, siger Jens-Jørn Stokholm om prisen, som blev offentliggjort i går.

Miniature

DPAs miniaturekuglemikrofon blev oprindeligt udviklet af Jens-Jørn Stokholm i 1996. Og siden da har DPA udvidet til en hel serie af miniaturemikrofoner, som bruges i stort omfang i filmbranchen til optagelser af biograffilm og tv-serier. Mikrofonerne er blandt andet blevet brugt i serier og film som »Game of thrones«, »Spiderman«, »Mission Impossible« og »Fallout«.

Udviklingsarbejdet er som nævnt sket sammen med Ole Moesmann, der oprindeligt kom til DPA for at arbejde på et universitetsprojekt med fokus på brug af interferensrørsteknologi.

Jens-Jørn Stokholm og Ole Moesmann har arbejdet sammen i over ti år og har stået for at udvikle alle de miniaturemikrofoner, som DPA fremstiller og sælger i dag.

- Tak til alle medlemmerne af akademiet, der har brugt tid på at sætte sig ind i den lange historie, som DPA har haft inden for filmindustrien i de sidste mange årtier. Vi er utroligt taknemmelige for og ydmyge over at have fået denne pris, hvilket ikke ville have været muligt uden Jens-Jørns teknologi eller den dedikerede indsats fra alle medlemmerne af DPA's udviklingsafdeling gennem årene, siger Ole Moesmann i forbindelse med offentliggørelsen af prisen.

Præsentationen af de videnskabelige og tekniske priser, der er en virtuel begivenhed, finder sted lørdag den 13. februar. Man kan se den på OSCARS hjemmesiden fra klokken 22 dansk tid.