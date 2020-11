julecirkus 2019 avedøre

Vind billetter: Cirkus Baldoni er i julehumør

Allerød - 12. november 2020 kl. 14:28 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

cirkus Søndag den 22. november klokken 12.00 og igen klokken 15.30 kommer Cirkus Baldoni til Lillerød. Cirkus er i julehumør, og forestillingen står i julens tegn.

" Julen i år bliver på mange måder anderledes, fordi vi stadig lever med en alvorlig virus blandt os der gør, at vi skal passe på os selv og hinanden. Derfor er der specielt i år mere end nogensinde brug for, at komme ud og få fælles oplevelser med familie og venner, dette skal naturligvis gøres på en forsvarlig måde. Det er lige præcis det Baldoni´s Julecirkus kan. Baldoni´s julecirkus er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer, da publikum under forestillingerne sidder ned med god afstand. Det betyder kort, at der vil være mindst en meter mellem hver familie. Dette bevirker, at der vil være et begrænset antal billetter til salg til hver forestilling. Der er naturligvis sat håndsprit frem flere steder i salen og alt personale i kiosk og billetsalg arbejder med mundbind og handsker på. Publikum skal bære mundbind indtil de sidder på deres pladser i salen," skriver Cirkus Baldoni i en pressemeddelelse.

Frække julenisser

Cirkus Baldoni har i år besøg af de frække julenisser Nis og Nisseline, der driller, den glade julegris Anton Antonius er også med, og så kommer selveste julemanden også.

"Alle sanser vækkes når du træder indenfor i salen og som det første får øje på det smukke julecirkus. Fra juleboden indtages man af duften fra den varme gløgg og de lune æbleskiver. Popcorn, juleknas og candyfloss hører sig naturligvis også til. Totaloplevelsen fuldendes af vores blændende dygtige artister der sørger for, at især børnene flækker af grin og de voksne smittes helt sikkert af børnenes umiddelbare glæde over nissernes narrestreger. Det er helt sikkert, at årets julecirkus er et hit og én af de helt store oplevelser der samler familien.

Det er julecirkus med 100 procents glædesgaranti," skriver cirkus.

Billetter via www.julecirkus.dk.

Konkurrence

I samarbejde med Allerød Nyt udlodder Cirkus Baldoni ti gange to billetter, som læserne kan vinde ved at svare på et spørgsmål: Hvad hedder Baldonis to frække julenisser?

Send svaret til allerodnyt.red@sn.dk og skriv 'Baldoni' i emnefeltet.