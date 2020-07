Blodet føg, og flasker blev knust i et højt tempo, da der var stunt-workshop på Allerød Bibliotek. Foto: Kasper Vejlø Kristensen

Vilde stunts på biblioteket

Det gik ikke stille for sig, da 50 børn og unge i alderen 10-17 år deltog i en stunt- og filmworkshop på Allerød Bibliotek - med slag, spark, rullefald, blodsprøjt og smadret glas.

Efter at have fået teknikkerne på plads gik deltagerne i gang med at producere deres egne film, som blev krydret med slag, spark og masser af special effects.