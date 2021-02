Dæmpegård har stået klædt i sne det sidste stykke tid, og derfor har tækkemanden endnu ikke kunnet komme i gang med at reparere hullerne i taget. Til gengæld er et oplæg til visioner for den gamle gård blevet færdigt. Foto: Lisette F. Thamdrup

Vil skabe natur-kulturhus på nedrivningstruet gård

I efteråret blev Foreningen Dæmpegårds Venner stiftet, og lige siden har foreningen arbejdet på at lave et oplæg til visioner for gården som et natur-kulturhus.

Allerød - 20. februar 2021

Nu er oplægget klar, og det ridser den gamle skovridergård op som et sted, der har »potentiale til at blive et levende og historisk Natur-Kulturhus, som samlingspunkt for fællesskab i naturen med meningsfulde og lærerige aktiviteter, oplevelser og tilbud for både børn, voksne, private og foreninger«.

Foreningen mener, at Dæmpegård kan blive en destination i Tokkekøb Hegn på grænsen til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som man kan vende tilbage til igen og igen for at få viden, læring og oplevelser i fællesskab med andre.

»Jo mere forståelse der er for kultur- og naturværdierne, jo større glæde kan alle få af naturens og kulturens skatkammer. Dæmpegård har potentiale til at blive et unikt læringssted i naturen«, skriver Dæmpegårds Venner i sit oplæg, hvori det også konstateres, at kultur- og naturformidling om muligt er blevet endnu mere vigtigt og aktuelt i en tid med pandemi, hvor vi opfordres til at være mest muligt udendørs.

Mange idéer Oplægget, der kan læses i sin helhed på foreningens hjemmeside www.daempegaard.dk, er blevet til med hjælp fra både foreningens medlemmer og andre interesserede

- Vi har efterspurgt og modtaget idéer og input fra interesserede og medlemmer allerede i forbindelse med, at vi stiftede foreningen i september. Og vi har indsamlet et helt lille bibliotek, som har været med til at forme vores visionsoplæg. Vi hører løbende fra medlemmer, som sender idéer og feedback til foreningens mail, og alt indgår som elementer og udkast i den videre proces, siger Lisette F. Thamdrup, der er formand for Foreningen Dæmpegårds Venner.

Målet er at nå frem til en løsning, der kan skabes bred opbakning til. Både fra foreningens medlemmer og lokalsamfundet, men ikke mindst fra en eller flere fonde.

- Fremtidens Dæmpegård kræver et stærkt partnerskab med professionelle fondspartnere, som kan se potentialet i at få liv i de historiske bygninger. Hvis vi lykkes med det, vil der derefter være et tæt samarbejde med fondens fagpersoner om den videre udvikling, siger formanden.