Vil se nærmere på parkeringsfond

På sit seneste møde vedtog et flertal i byrådet at få undersøgt, om det kan lade sig gøre at etablere en parkeringsfond i forbindelse med Allerød bymidte.

- Vi ønsker liv i bymidten, derfor har vi brug for investeringer i butikker, restauranter og boliger. Det kan være svært at investere, hvis man ikke har mulighed for at etablere de nødvendige parkeringspladser, og det kan vi måske understøtte med en parkeringsfond, sagde Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget på byrådsmødet.