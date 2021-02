Vil sætte digital deltagerrekord

Hjerteforeningens medlemmer i Allerød er vant til at mødes fysisk til forskellige aktiviteter, blandt andet ugentlige gåture i Ravnsholt Skov. Det kan de ikke lige nu på grund af corona. Derfor afvikles årets generalforsamling også digitalt, og foreningen satser på deltagerrekord. Foto: Hjerteforeningen

Allerød - 09. februar 2021 kl. 16:45 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

På grund af Covid-19 må Hjerteforeningen i Allerød lige som mange andre holde sin generalforsamlingen digitalt i år. Men foreningen betragter langt fra det digitale format som en nødløsning. Tvært imod går den lokale afdeling af Hjerteforeningen til opgaven med ambitionen om at gøre begivenheden til den mest besøgte generalforsamling nogensinde.

- En digital platform for årets generalforsamling er en rigtig god måde at aktivere de medlemmer, som ikke traditionelt deltager i generalforsamlingerne. Vi forventer en større deltagelse i år, da vi giver folk mulighed for at tage stilling og deltage elektronisk, siger Lis Moll Andersen, der er næstformand i Hjerteforeningen Allerød.

Coronaen har sat skub i digitaliseringen, og det er ikke længere kun de unge, der har styr på teknikken. Derfor har Hjerteforeningen i Allerød stor tiltro til, at landets ældre ikke lader sig afskrække af generalforsamlingens digitale format, men vil deltage på lige linje med de yngre og mere teknikvante medlemmer.

- Med den digitale generalforsamling ønsker vi at gøre op med fordommen om den ældre generations mangelfulde tekniske evner. I Hjerteforeningen er vi mange, der tilhører denne kategori, og vi har i den seneste tid nærmest ikke lavet andet end at deltage på digitale møder og sikret digitale tilbud til medlemmerne. Hjerteforeningen Allerød har med indkaldelsen til årets generalforsamling sørget for en grundig vejledning til, hvordan man logger på. Desuden leverer hovedorganisationen teknisk support til de medlemmer, som måtte have udfordringer, siger Lis Moll Andersen og tilføjer:

- Det er dog ingen hemmelighed, at bestyrelsen glæder sig til at kunne mødes fysisk, og vi mener generelt set ikke, at det digitale rum kan erstatte det fysiske møde. Der sker noget helt særligt, når man er sammen, og dét kan ikke erstattes.

Hjerteforeningen Allerød holder sin generalforsamling onsdag den 10. februar klokken 14, og alle er velkomne. Man melder sig til ved at skrive en mail til alleroed@hjerteforening.dk, og det skal man gøre senest den 9. februar klokken 20.