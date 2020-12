Søgningen til erhvervsuddannelserne er lav blandt Allerøds unge. En handleplan skal øge søgningen. Foto: Thomas Olsen

Vil løfte læreres kompetencer

Allerød - 17. december 2020 kl. 22:30 Af Anne-Mette Rasmussen

Mindre end 10 procent af skoleeleverne i Allerød søger en erhvervsuddannelse, når de er færdige med 9. eller 10. klasse. I løbet af de sidste ni år, har 8,5 procent af eleverne i snit søgt den vej. Kommunen skal derfor udarbejde en handlingsplan for, hvordan man kan få flere elever til at gå erhvervsvejen efter skolen.

Og det er vigtigt at gøre sig nogle tanker i den retning, sagde formanden for Børne- og Skoleudvalget, Nikolaj Rachdi Bührmann (SF) på byrådsmødet torsdag aften:

- Det har i udvalget været os magtpåliggende at diskutere, hvordan vi kan få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Og vi har blandt andet debatteret, om vi kan give valgfagene i folkeskolen og lærerne, som underviser i dem, et løft.

Kommunens skoleledere har allerede tænkt i den retning. I forbindelse med at der med den nye folkeskolelov blev indført obligatoriske valgfag for eleverne i 7. og 8. klasse, tog de initiativ til en netværksgruppe for lærere, som underviser i håndværk og design. Formålet var netop at styrke lærernes kompetencer og dermed elevernes interesse for de håndværksmæssige fag.

Allerød Kommune skal gå videre ad den vej, mener socialdemokratiets gruppeformand Miki Dam Larsen.

- Jeg tror virkelig, der er meget at komme efter. Hvis vi virkelig skal løfte det her, skal vi overveje en pulje med penge specifikt til uddannelse af lærere i folkeskolen i de erhvervsrettede fag, sagde han på byrådsmødet.

- Jeg er enig med Miki i, at hvis vi kan give et kompetenceløft til lærerne i de relevante fag, så vil det være rigtig godt. Men der skal også sættes ind andre steder. Erhvervsuddannelserne har i flere år været af en dårlig kvalitet, og hvis man gerne vil have flere elever ind, handler det også om at skabe attraktive uddannelsesmiljøer på erhvervsskolerne. Det har haltet, sagde Rasmu Keis Neerbek fra Enhedslisten.

Konservatives Erik Lund havde et helt tredje bud:

- Jeg er enig i, at et kompetenceløft til lærerne kunne være godt. Men vi kan også overveje at bruge håndværkere til at undervise i folkeskolerne. Det har man haft kæmpe succes med andre steder, sagde han.

Lars Bacher, der ligeledes er konservativ, mente ikke, at man skal være så bekymret over de lave tal i Allerød.

- Vi skal også bare respektere, at vi befinder os i en kommune med mange akademikere. Havde vi været i Herning, ville 30-40 procent søge erhvervsuddannelserne. Sådan er det ikke i Allerød, sagde han.

Det var et enigt byråd, der på torsdagens møde godkendte handleplanen.