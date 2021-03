Se billedserie Lynge Grusgrav kan få sin egen wakeboardsø og måske også en badesø. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Vil lave wakeboardsø i Lynge Grusgrav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil lave wakeboardsø i Lynge Grusgrav

Ejerne af Lynge Grusgrav vil sammen med initiativtager lave wakeboardsø og måske også badesø i det naturskønne område

Allerød - 14. marts 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

En wakeboardsø, en badesø og en almindelig sø.

Det kan blive fremtiden for de tre søer i Lynge Grusgrav. Det fortæller Hans Henrik Klovborg til Allerød Nyt.

Han har netop sammen med initiativtager Mikkel Nyman Larsen haft fortræde for medlemmerne af teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget (TEPMU) i Allerød Kommune.

"Vi er på et tidligt stadie og ville derfor høre politikerne om deres tanker, fortæller Hans Henrik Klovborg efter mødet, der sluttede kort før avisens deadline.

Størstedelen af Lynge Grusgrav, inklusiv de tre søer, er ejet af firmaet Rasmussen Event. Hans Henrik Klovborg er direktør i et selskab, der administrerer arealet for Rasmussen Event og repræsenterer dermed grundejerne. De blev kontaktet af Mikkel Nyman Larsen, der er manden bag idéen om en wakeboardsø i grusgraven.

Wakeboarding er en vandsport, hvor en person står på et form for surfbræt og bliver trukket med et kabel efter en båd eller, og det er formentlig det, der ville ske i Lynge Grusgrav, via en kabelbane.

Lynge på landkortet En sådan wakeboardsø kunne skabe noget kommerciel værdi for grundejerne, og så kunne det være en aktivitet for Allerøds ungdom, siger Hans Henrik Klovborg, samtidig med at han understreger, at wakeboard er tilgængeligt for alle.

"Vi har i et stykke tid tænkt på, hvad man kan bruge området til udover det, det bruges til i dag (rekreativt med gåture, red.) Det her ville bidrage til en større anvendelse af området og kunne sætte Lynge på landkortet," siger han.

Han mener ikke, at en wakeboardsø ville gå ud over naturoplevelsen af at gå rundt i Lynge Grusgrav.

Wakeboarding kan blive en realitet i Lynge Grusgrav. Arkivfoto: Jens Wollesen

"Vi er ikke ude på at ødelægge området, og man skal ikke være nervøs overhovedet. Det er ikke et cirkus eller et tivoli, vi ønsker at lave. Vi begrænser ikke noget, og det skal gøres i respekt for naturen. Det hele fungerer med elmotor, så det støjer heller ikke. Lydmæssigt svarer det til lyden fra en skilift. Vi ønsker ikke noget støj og larm," siger han.

Overvejer badesø Konkret er det den ene af de små søer, der skal være wakeboardsø, mens ejerne har et ønske om at gøre den anden af de to små søer til en badesø, hvilket de ved er et stort ønske hos mange af områdets brugere. Den store sø ønsker de at lade være, som den er.

"En badesø ville være med til at skabe noget liv derude sammen med wakeboardingen," siger Hans Henrik Klovborg.

Han forestiller sig, at de i forhold til badesøen vil række ud til det lokale foreningsliv og lade dem stå for det, hvis det bliver aktuelt.

I TEPMU ser formand Miki Dam Larsen (S) projektet som "en spændende mulighed" og "fornemmer, at der er en positiv interesse i udvalget for at se på, hvad der kan lade sig gøre".

"For egen regning ser jeg det som en spændende mulighed for aktiviteter for flere borgere, og jeg tror ikke mindst de unge, vil synes, det er spændende. Når vi ser på det, skal vi selvfølgelig være mest kritiske i forhold til at passe på naturen. Det er værd at undersøge, om ikke det kan eksistere sammen. Hvis ikke må vi tage stilling til det til den tid," siger Miki Dam Larsen.

Ifølge Hans Henrik Klovborg lader de nu kommunen tygge lidt på det, men de er i princippet klar, så hurtigt som de nødvendige tilladelser tillader det.

"Hvis alt flasker sig, kan man måske forestille sig, at vi kunne være klar til næste år," siger han.