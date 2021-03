Der kan være lang sagsbehandlingstid, hvis man vil bygge nyt eller bygge til i Allerød. Men nu ser området ud til at blive tilført flere penge, så der kan ansættes flere medarbejdere. Foto: Kim Rasmussen

Vil langsom sagsbehandling til livs: Smider endnu flere penge på bordet

Allerød Kommune skal levere et højere serviceniveau for behandling af byggesager. Udvalg vil øremærke næsten to millioner.

Allerød - 11. marts 2021 kl. 07:28 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Der skal ikke bevilges penge til at opgradere byggesagsbehandlingen i Allerød Kommune med to fuldtidsmedarbejdere, men derimod med hele tre nye medarbejdere.

Det mener Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, som tirsdag behandlede en sag med overskriften »serviceniveau for byggesager«.

I sagen var der lagt op til, at området skulle tilføres 1,2 millioner kroner, som ville række til to ekstra årsværk. Det vil sige to fuldtidsmedarbejdere.

Men udvalget indstiller altså i stedet til byrådet, at der skal være råd til tre ekstra årsværk, og at der derfor skal gives en tillægsbevilling på 1,8 millioner kroner. Pengene skal bevilges af kassebeholdningen.

Til gengæld skal øgede indtægter fra byggesags-gebyrer tilføres kassebeholdningen.

- Vi valgte at gå et skridt videre og sige, at forslaget omkring to ekstra medarbejdere ikke er tilstrækkeligt. Vi vil faktisk gerne ansætte tre. Det, der sker, når man bliver presset, er jo, at man kommer ind i en ond cirkel med mange negative henvendelser, som man så bruger meget tid på. Derfor skal vi have vendt den onde cirkel, og det gør vi med en markant investering på området, siger Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Erfaringer deles Sagen udspringer af, at Allerød Kommune igennem længere tid har kæmpet med meget lange ventetider på behandling af selv simple byggesager.

På byrådsmødet i januar stillede en borger spørgsmål om sagsbehandlingstiderne, som han kaldte urimelige. Han har selv ventet i halvandet år - og venter stadig - på svar i en sag om dispensation til at bygge en garage ved sit rækkehus i Blovstrød.

På Facebook i den lokale gruppe »Allerød - hjælp hinanden« kan man se, at han ikke er den eneste, der har måttet væbne sig med tålmodighed.

»Vi har syv måneders jubilæum for vores ansøgning her den 12. marts, og jeg troede, at det var længe at gå uden svar«, skriver Sofie Grønfeldt Mølgaard for eksempel.

»Dog ikke halvandet år, men har ventet siden først i september 2020 på en godkendelse af en tilbygning«, skriver Thomas Idorn Hansen.

Der er dog også borgere, som fortæller om byggesagsbehandling på helt ned til omkring en uges tid.

Skriver jobopslag Byrådet skal færdigbehandle sagen på sit møde torsdag den 25. marts.

Men borgmester Karsten Längerich har allerede bedt forvaltningen trække i arbejdstøjet.

- Vi skal have reduceret sagsbehandlingstiden både for borgere og private. Det er helt tydeligt, at der har været for få ansatte på området. Derfor har jeg sagt til forvaltningen, at den godt kan gå i gang med at lave stillingsopslag, for vi skal have flere hænder på området, sagde han tidligere på ugen til Frederiksborg Amts Avis.

