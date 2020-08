Borgmester Karsten Längerich (V) er formand for Økonomiudvalget, der traf beslutningen om, at Allerød hverkend skal søge om at sætte skatten op eller ned. Foto: Allan Nørregaard

Vil hverken sætte skatten op eller ned

Allerød - 27. august 2020 kl. 22:44 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Kommune søger hverken om at få andel i rammen til skatteforhøjelser eller til skattenedsættelser, sådan som KLs og regeringens fælles økonomiaftale ellers giver mulighed for med udgangspunkt i den nye udligningsreform, der blev vedtaget tidligere på året.

Det blev besluttet af Økonomiudvalget allerede forud for byrådsmødet, fordi der indgik en ansøgningsfrist den 20. august.

Den procedure stillede Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek spørgsmålstegn ved på byrådsmødet torsdag aften.

- Jeg synes, det er mærkeligt, at vi skal godkende noget, hvor der er en tidsfrist, som allerede er overskredet, hvis vi ville søge. I forbindelse med den nye udligningsreform kan vi søge om at få lov til at sætte skatten op med et beløb, der svarer til det, vi taber på udligningsreformen - uden sanktioner. Og jeg kan forstå, at tidsfristen var den 20. august. Det er underligt, for det kunne have været en interessant debat at have i byrådet, om vi skulle udnytte det her tilbud, sagde Enhedslistens byrådsmedlem.

Han pointerede, at det for eksempel kunne have givet mulighed for nogle ekstra pædagoger eller bedre busdrift, selvom det ikke er mange penge, der er tale om.

Ifølge dagsordenen har Indenrigsministeriet opgjort, at Allerød Kommune taber 2,1 millioner på udligningsreformen, og indkomstskatten ville derfor i 2021 kunne hæves med et tilsvarende provenu uden sanktioner.

Borgmester Karsten Längerich (V) understregede, at det var Økonomiudvalget, der tog stilling til spørgsmålet på grund af pressede tidsfrister.

Men Enhedslisten er ikke repræsenteret i Økonomiudvalget, og derfor har Rasmus Keis Neerbek ikke haft indflydelse på beslutningen.

Det var der flere i byrådet, som synes, der bør laves om på i fremtiden. Blandt andet Konservatives gruppeformand og forhenværende borgmester Jørgen Johansen.

- Rasmus har jo ret i, at vi alle skal være på lige fod. Han sidder ikke i Økonomiudvalget, og det skal vi måske tænke ind fremover. Når vi begynder budgetforhandlingerne, er det vigtigt, at vi allesammen er med på samme niveau. Derfor kan vi godt lære af det her og gøre det anderledes fremover, sagde han.

Socialdemokratiets gruppeformand Miki Dam Larsen var også af den opfattelse, at det var for vigtigt et spørgsmål til kun at lade Økonomiudvalget træffe beslutningen. Og han foreslog ligefrem at få undersøgt, om sagen er blevet grebet an på den rigtige måde, og om reglerne er blevet overholdt.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik forvaltningen til at undersøge, om man helt principielt kan afskære byrådsmedlemmer fra at stemme om den økonomiske ramme. Kan det virkelig være rigtigt, at man kan det? Alle i byrådet bør have en mulighed for at stemme om den økonomiske ramme, sagde han.

Til det svarede borgmester Karsten Längerich, at der ikke er noget i vejen for, at man en anden gang tager en principiel afgørelse om at gøre det på en anden måde.

- Men jeg vil bede forvaltningen om at komme med et uddybende svar på dit spørgsmål, sagde han til Miki Dam Larsen.