Allerød Tennisklub vil lave to padelbaner. Billedet her er fra en padelbane i Hillerød. Foto: Anders Ole Olsen

Vil have padeltennis til Allerød

Allerød Tennisklub ønsker at etablere to padelbaner på klubbens areal

Padeltennis eller bare 'padel' er en hastigt voksende sport herhjemme. Ifølge Dansk Padel Forbund var der ved redaktionens deadline 218 baner i hele landet og kendskab til yderligere 245 baner, "som åbner inden for det næste år".

Nu kan det være, der kommer to til.

Allerød Tennisklub har således planer om at opføre to padelbaner på tennisklubbens ti tønder land store areal i det vestlige Lillerød. I næste måned skal medlemmerne af Allerød Byråd (kommunen ejer tennisklubbens areal) tage stilling til, om banerne kan blive opført. Siger politikerne ja, er det 'bare' finansieringen på cirka en million kroner, der mangler.

"Vi har ikke nogle af pengene på plads endnu, men vi ved, hvordan vi skal gå i gang med det. Vi regner med, at klubben vil lægge omkring 200.000 kroner. Jeg har allerede kontakt til flere fonde, og så har vi muligheden for at sælge obligationer til interesserede. Det har vi gjort før, når vi har bygget nye tennisbaner. Så vi er optimistiske, men vi kan ikke starte, før vi får grønt lys fra kommunen," siger han.