I Roskilde sidder denne kæmpe trold og fisker. Nu vil lokale kræfter også have en kæmpetrold til Allerød.

Vil have kæmpe trold i skoven

Allerød - 30. november 2020 kl. 06:24 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

»Bonzo Bøgeskov« kan blive navnet på Allerøds nye vartegn, hvis Anette Haugshøjs drømme går i opfyldelse. Hun har i løbet af efteråret arbejdet på at få skabt opbakning til sit ønske om at få en kæmpetrold af genbrugstræ til Allerød, og i dag skal Kultur- og Idrætsudvalget diskutere, om Allerød Kommune kan gå med på idéen. Der er allerede kæmpetrolde i flere vestegnskommuner, og Anette Haugshøj mener, en kæmpetrold vil skabe en attraktion i Allerød.

- Efter jeg var blevet inspireret til, at vi godt kunne få sådan en kæmpetrold i Allerød, inviterede jeg mig selv på borgmesterkaffe hos Karsten Längerich. Her fortalte jeg ham, uden at ville fornærme ham, at Allerød er en by, man kører forbi på vejen til andre seværdigheder. Jeg kunne godt tænke mig at flere kunne opleve, hvor dejlig Allerød er, og at vi kunne starte en troldejagt her, fortæller Anette Haugshøj og fortsætter:

- Jeg er ikke politisk engageret, og jeg er bare almindelig borger, men kommunen har en idé om, at Allerød både skal være grøn og tæt på naturen, og med sådan en trold tænker jeg, at man får folk ud i naturen. Samtidig er den lavet af genbrugstræ, og det hænger rigtig godt sammen med Allerød Kommunes vision.

Give noget tilbage Anette Haugshøj har - udover Allerød Kommune - også været i kontakt med Naturstyrelsen, som ifølge Anette Haugshøj også er positivt indstillet over for idéen.

- De skrev tilbage til mig, at de syntes, jeg havde gjort mig nogle gode overvejelser, og at de også var enige i, at trolden ville være godt placeret i nærheden af Vestre Hus. De skrev, at de i samarbejde med Allerød Kommune gerne ville give en positiv tilkendegivelse, siger Anette Haugshøj, der udover ønsket om at få flere ud i naturen og skabe et vartegn, grundlæggende har en drøm om at give noget tilbage til Allerød.

- Jeg er rigtig, rigtig glad for at bo i Allerød, og jeg synes, jeg har fået noget forærende ved at flytte til Allerød. Det kunne jeg godt tænke mig at give igen til andre, så flere kan få glæde af den fantastiske natur, vi har.

Mens også Karsten Längerich umiddelbart var positivt indstillet, gjorde han samtidig Anette Haugshøj klart, at kommunen ikke har de omkring 300.000 kroner, en kæmpetrold koster. Derfor opfordrede han Anette Haugshøj til at oprette en forening, som kan søge midler til trolden.

- Det vil jeg rigtig gerne gøre, og jeg vil rigtig gerne stå for en indsamling. Men jeg vil gerne have en forhåndstilkendegivelse af, om Allerød Kommune vil give en byggetilladelse, for ellers er det jo spildt arbejde, siger Anette Haugshøj.

Spændende og mystisk I dag skal Kultur- og Idrætsudvalget diskutere, hvordan Allerød Kommune vil forholde sig til ønsket om en kæmpetrold. Og udvalgsformand Merete Them Kjølholm (R) er umiddelbart positiv.

- Jeg synes, ideen om en trold er fantastisk, og det kunne da være sjovt, hvis Allerød også havde sådan en trold. Både fordi vi er omringet af så meget natur, og trolden kan være med til at gøre det spændende og mystisk at være i naturen, og fordi vi har Vestre Hus, hvor vi også prøver at gøre eleverne fra skolerne nysgerrige på, hvad der sker i skoven.

Merete Them Kjølholm fremhæver også, at trolden kan være med til at formidle en anden del af Allerøds historie.

- Vi er et bysamfund, som har haft nogle virksomheder, der har etableret sig her på grund af skoven. Jeg tænker på Fritz Hansen og PP Møbler, som begge har brugt træet til møbler, og trolden er en anden måde at bruge træ på, siger hun.

Den eneste anke, Merete Them Kjølholm har, er, at trolden ikke må blive placeret et sted, hvor den kan genere naturen.

- Der er noget natur, man skal passe på, så trolden skal selvfølgelig placeres hensigtsmæssigt og ikke ødelægge nogens habitat. Det går jeg meget op i, siger hun.

Bliver trolden til virkelighed, håber Anette Haugshøj, at hendes idé til navnet »Bonzo Bøgeskov« også bliver taget med.

- Det er helt klart min drøm, at den skal hedde det, siger hun.