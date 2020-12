I fire år har Helge Dissing været formand for en Hemingway Club i Rudersdal. Nu håber han at få en lignende klub i Allerød Kommune. Foto: Jens Berg Thomsen

Vil have Hemingway til Allerød: Helge efterlyser gode kræfter til ny herreklub

Konceptet "Hemingway Club" vil han gerne have til også at være en del af Allerød Kommune. Gennem fire år var han formand for en tilsvarende klub i Birkerød og Rudersdal Kommune.

Tilbage i Birkerød udkrystalliserede Hemingway-klubberne sig flere gange til nye afdelinger, fordi det var så populært og trak mennesker til, forklarer han. Hemingway-klubberne er for voksne mænd over 60 år, og de findes i dag i i alt 22 københavnske og nordsjællandske kommuner - men altså ikke i Allerød.

"Jeg vil gerne have hjælp til at starte det op, så jeg er på udkig efter driftige mennesker," siger Helge Dissing.

"Hvis folk tror, at mænd i den alder bare er sure, skulle de se dem, der har været med til sådan et foredrag. De snakker og snakker, og det er godt socialt samvær, og så fløjter de i munterhed hele vejen hjem i bilen efterfølgende. Hemingwayklubberne er et sted med godt humør," siger Helge Dissing.