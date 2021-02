De nationale test i skolerne skal droppes i år, mener Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vil fritage Allerøds elever fra nationale test

Allerød - 21. februar 2021
Af Martin Stokkebro Moestrup

Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek stiller på byrådsmødet torsdag den 25. februar et forslag om, at Allerød Kommune anmoder Undervisningsministeriet om at fritage kommunens elever fra de nationale test i skolen i indeværende skoleår.

"Formålet med de nationale test er at kunne lave sammenligninger og måle progression over tid. Vi står i en situation, hvor resultaterne vil være relativt intetsigende, fordi de skal ses i lyset af nedlukningsperioden. Det er den ene del. Den anden del handler om, hvad skolerne har brug for i øjeblikket. De har brug for, at eleverne kommer tilbage til struktur og en hverdag, ikke at de skal udsættes for de her testsetup, der kritiseres for, at eleverne bliver stressede og føler, at de fejler," siger Rasmus Keis Neerbek.

Han er selv skolelærer (på Ganløse Skole i Egedal Kommune) og underviser i naturfagene, fx fysik. Han kan mærke på sine egne elever, at flere af dem har svært ved at finde motivationen til at komme ud af sengen og hen til undervisningen ved computeren.

Svært at hjælpe dem der har behov "Hvorfor vil testresultaterne vil "relativt intetsigende" på grund af nedlukningen?"

"Som lærer har man hele tiden øje på, når man sætter undervisningstiltag i gang, at man kan følge op og hjælpe. Det er meget, meget vanskeligt, når eleverne sidder bag en skærm. Man gør alt hvad kan, men det er ikke det samme, som hvis man har været fysisk til stede. Tager man nedlukningen i foråret med, er det efterhånden meget undervisning, der ikke har været af normal kvalitet. Det er det, der gør nationale test lettere meningsløse at bruge nu. Det er andre ting, der er brug for," siger han.

Rasmus Keis Nerbeek lægger ikke skjul på, at han selv og Enhedslisten også generelt er modstandere af de nationale test. Omvendt mener han også, at de enkelte lærere, trods forslaget, skal have frihed til at bruge testene i undervisningen, hvis det giver mening.

I Københavns Kommune har et flertal i borgerrepræsentationen (der svarer til byrådet) vedtaget at anmode Undervisningsministeriet om at droppe de nationale test i dette skoleår.