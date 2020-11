Se billedserie Læs om hvorfor Camilla Nehammer og Mikael Kronborg valgte at Blovstrød skulle være stedet, hvor deres datter Liv skulle vokse op. Foto: Jan F. Stephan

Allerød - 08. november 2020 kl. 07:29 Af Martin Stokkebro Moestrup

Der er en scene i den første Men in Black-film fra 1997, hvor hovedrolleindehaveren Will Smith er til skydetræning i hans forsøg på at blive en "Man in Black", der bekæmper rumvæsener, der i filmen allerede er kommet til jorden og lever iblandt os.

Mens alle de andre håbefulde kadetter skyder løs på store papfigurer af rumvæsener, der pludselig dukker op fra først den ene side så den anden, affyrer Will Smith kun sin pistol en gang.

Han vælger at skyde en papversion af en otte-årig skolepige, fordi han synes, det virker mistænkeligt, at hun render rundt i den simulerede rumvæsensghetto, som eneste lille hvide pige og med to kvantefysikbøger i hånden - bøger som hun ifølge Will Smith er alt for ung til at forstå.

Det vrimler med børn i Drabæk Huse, mens små hjemmelavede udskårne skilte i børnestørrelse viser, at man ikke må køre mere end 20 kilometer i timen. Foto: Jan F. Stephan

Jeg kommer til at tænke på scenen i filmen, da jeg drejer fra Kongevejen og ind til Drabæk Huse i Blovstrød. Langs vejen er der opstillet en række små udskårne endimensionelle skilte, der forestiller børn, der fortæller mig, at jeg skal køre 20 kilometer i timen i boligkvarteret.

Over 100 børn Der bor så vidt vides ingen rumvæsener i Drabæk Huse. Til gengæld bor her rigtig mange børnefamilier, 65 af slagsen med over 100 børn til sammen fordelt på de 78 huse ifølge Mikael Kronborg (35) og Camilla Nehammer (37). Parret jeg er kommet for at møde, bidrager selv til børnestatistikken med en enkelt en af slagsen, deres 14 måneder gamle datter Liv.

De kom herud i august 2018 i anden etape af opførslen af Drabæk Huse (dem fra første etape rykkede ind i december 2017). Jeg er til artikelserien Ny i Allerød taget ud for at mødes med dem som repræsentanter for det nye Blovstrød, der har den største tilvækst af borgere i kommunen og er hovedårsag til, at Allerød Kommunes indbyggertal er vokset de seneste år og også har gjort det indtil videre i år.

"Kort fortalt handler det om, at det er tæt på byen og tæt på naturen," fortæller Mikael Kronborg om, hvorfor de valgte Drabæk Huse.

Svaret leder tankerne hen på Allerøds "slogan" i kommunens Vision 2031: Tæt på Hinanden - Tæt på Naturen. "Hinanden" er så blevet til "byen", som selvfølgelig refererer til København, hvor Mikael Kronborg og Camilla Nehammer boede sammen i syv år i en toværelses lejlighed på Nørrebro inden de med et lille stop på halvandet år på den anden side af jorden i Melbourne, Australien, endte i Drabæk Huse.

Hele stueetagen i de, iøvrigt bæredygtige svanemærkede huse, består af et køkkenalrum, hvor familien Nehammer-Kronborg bruger langt størstedelen af deres indetid, når de er hjemme. Foto: Jan F. Stephan

Anti-liguster Men "hinanden" spiller også en stor rolle i parrets valg af bopæl, og i Drabæk Huse kommer man hinanden ved. Fastelavn, løbeklub, bogklub, fodboldklub, gløgaften med juletræstænding. De sociale arrangementer står nærmest i kø, får man indtryk af, og ikke nok med det. Man behøver blot at gå uden for døren for at have nogle at snakke med i de andre rækkehuse, der ligger tæt i to cirkler med en lille sø i midten - Camilla og Mikael bor i indercirklen med bagdør lige ud til søen.

"Vi har ikke lyst til at forskanse os bag en ligusterhæk. Vi er sociale mennesker, og derfor tiltaler det os meget at bo på den her måde. Derudover ville vi også gerne bo et sted, hvor Liv kan have venner at lege med lige uden for vores dør," siger Mikael Kronborg.

Men det er ikke kun Liv, der har fået venner blandt naboerne. Sidste fredag drak parret spontane fredagsøl med dem over på den modsatte side af vejen i "ydercirklen". Generelt vrimler Drabæk Huse med folk, som både er nogenlunde på alder med Mikael og Camilla, og som også er nogenlunde samme sted i livet.

"Der er rigtig mange, der har boet i et af brokvarterene i København. Vi lever travle liv, men her har man alligevel det sociale hver dag. Ting skal ikke arrangeres, som de skal med ens andre venner, men kan netop opstå spontant," siger Camilla Nehammer.

"Men kan det ikke blive for ensformigt med for mange, der ligner hinanden," spørger jeg.

"Selv om vi ligner hinanden, er vi også meget forskellige, og man kan heller ikke med alle, svarer Camilla Nehammer.

Bryder også boblen Mikael Kronborg er vokset op i Virum og Camilla Nehammer er fra Holbæk. De havde ikke nogen relation til Allerød, før de valgte at flytte herud. Som Camilla selv fortæller, har mange her i Drabæk Huse en fortid meget lig deres. De har boet og uddannet sig i København og er så flyttet herud for at stifte familie.

På den baggrund er jeg interesseret i at vide, om de har nok i deres lille super sociale og lokale fællesskab og ellers orienterer sig mod København for resten af pengene, eller om de også interesserer sig for andre dele af kommunen.

Drabæk Huse består af rækkehuse i to cirkler med en lille sø i midten. Camilla Nehammer og Mikael Kronborg bor i "indercirklen" ud til søen. Foto: Jan F. Stephan

"Vi bruger Allerød/Lillerød. Bar'kaffe (kaffebar ved Allerød Station, red.) laver en rigtig god kaffe, og vi havde årskort til Mungo Park, inden Liv kom. Og så var Kvicklys ølsortiment vel nærmest en af årsagerne til, at vi flyttede herop," siger Camilla Nehammer og smiler over til Mikael Kronborg.

De er begge glad for god mad på det niveau, hvor der har været lidt Michelin-besøg. Ifølge Camilla Nehammer kan man godt spise godt i Allerød, men de kunne også godt savne nogle rigtig gode restauranter, der kunne få dem til at bruge byen endnu mere. De har gode forventninger til Thomsen og Ko, Lillerøds nye delikatessebutik, der for nylig åbnede i Slagter Riecks gamle lokaler ved stationen.

Fantastisk lokalt Derudover har de fået et godt indtryk af den politiske side af kommunen. De har været til borgermøde og har indtrykket af, at politikerne ikke er langt væk.

"Vi havde borgmesteren herude for nylig for at indvie en cykelsti, der ikke er meget mere en 50 meter. Det er ret fint, at det er så lokalt," siger Mikael Kronborg.

Han har selv været primus motor på at få et fodboldhold op at stå med spillere hovedsageligt fra Drabæk Huse. De har deres eget hold under Blovstrød IF, som har taget rigtig godt imod dem.

"De inviterer os med til deres fester, og vi må bare bruge deres lokaler, eksempelvis hallen, når den er ledig. Det er ret fantastisk," siger Mikael Kronborg.

Jeg triller ud igen af Drabæk Huse og støder stadig ikke på nogle rumvæsener. En pige, jeg passerer på min højre side, kunne godt være omkring de otte og gå i skole. Heldigvis bærer hun ikke rundt på bøger om kvantefysik.