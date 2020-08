Se billedserie - Man tænker, det er løgn det her. Det sker ikke. Det har jeg ikke tid til, siger Bjørli Lehrmann, der i torsdags faldt og fik to brud på armen samt slog sit ansigt. Foto: Allan Nørregaard

Vestre Hus lukket af brækket arm

Allerød - 20. august 2020 kl. 06:14 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vestre Hus er lukket på grund af brækket arm«, står der i øjeblikket, hvis man klikker ind på Vestre Hus' hjemmeside.

Den brækkede arm sidder på stedets naturvejleder Bjørli Lehrmann, som da jeg taler med hende netop har været hos lægen for at få fjernet fem sting i panden.

De store knubs fik hun på en tur til København i torsdags.

- Jeg kan fise rundt ude i naturen og hoppe rundt i bjerge, men at gå rundt på brosten med sandaler, det kan jeg åbenbart ikke finde ud af, siger hun og uddyber:

- Jeg gik inde i byen og havde lidt travlt. Samtidig kiggede jeg på rejseplanen på telefonen, og det skal man altså ikke. Jeg faldt og baldrede hovedet direkte ned i brostenene, så mine briller gik i stykker. Jeg tog fra med højre arm, hvilket resulterede i, at den brækkede to steder oppe i skulderen. Så jeg er voldsomt handicappet nu. Jeg kan jo ingenting, siger den populære naturvejleder, som derfor har set sig nødsaget til at lukke Vestre Hus indtil videre.

Efter faldet blev Bjørli Lehrmann kørt til Rigshospitalet, hvor hun blev røntgenfotograferet. Billedet viste, at bruddet ikke havde forskubbet sig, så man gør ikke noget ved det ud over at lade det vokse sammen igen. Derfor er armen indtil videre kommet i slynge, og i næste uge skal hun tilses på hospitalet i Hillerød.

Bjørli Lehrmann medvirker for tiden i TV2-programmet »1 døgn, 2 hold, 3 dyr« sammen med blandt andet Sebastian Klein, men det var altså ikke et stunt i programmet, der forårsagede skaderne på arm og ansigt.

- Det kunne det godt have været, for der har da været uheld undervejs, som ikke er blevet vist. Det hænder, at det er farligere, end man ser på tv, siger hun.

Bjørli Lehrmann satser på at være klar igen snart.

- Jeg har fået virkelig mange kærlige hilsner. Folk spørger, om de kan hjælpe med noget, de sender blomster og ønsker mig god bedring. Alle de gode ønsker kanaliserer jeg ned i min højre skulder, så jeg kan virkelig mærke, at den vokser hurtigt sammen. Det håber jeg, for jeg har så meget ikke tid til det her. Så snart, som det overhovedet er muligt, er jeg tilbage, lover hun.

Hvornår det sker, kan man holde sig opdateret om på både Vestre Hus' hjemmeside og Facebookside.