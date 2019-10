En cykel, der oplader energi til mobiltelefonen, mens du cykler, var blandt idéerne fra eleverne på Hillerød Lilleskole. Pressefoto

Verdensmål er ikke varm luft

Allerød - 08. oktober 2019 kl. 14:25 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En cykel, der oplader energi til mobiltelefonen, mens du cykler. Nedløbsrør, der generer strøm, når det regner og elektriske plader, der producere energi, når du træder på dem til lys og informationstavler på togstationer var de tre gode ideer, som 9. klasse på Hillerød Lilleskole formåede at få ideer til, udvikle, visualisere i modeller og på video samt præsentere mundtlig på bare 24 timer.

Løsninger kom til i en innovations-camp, som Hillerød Lilleskole holdt i samarbejde med NIRAS.

Eleverne fik opgaven torsdag morgen og skulle præsentere deres løsninger for lærere og NIRAS-eksperter fredag formiddag. Forinden havde Niras givet et kort oplæg om det at arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og sparrede også med eleverne undervejs i deres arbejde.

Fra snak til handling

- Eleverne hører meget tale om verdensmålene og ser klip med Greta Thunberg, men det er sjældent, at de møder nogen, som tager det seriøst og omsætter det i praksis. Det er vigtigt, ellers er det bare snak, siger Sanne Wiedemann, der er skoleleder for Hillerød Lilleskole om motivationen for samarbejdet med NIRAS.

- For NIRAS var det interessant at lytte til de unge. Alt det vi bygger, bygger vi jo for de kommende generationer. Om det er huse, industrianlæg, veje eller broer, vil de stadig stå der, når de unge er blevet voksne. Så det er vigtigt at lytte til fremtidens brugere, siger ekspertisechef i NIRAS Stig Brinck.

Men lige så vigtigt var det, at nogle af de unge også bliver en del af fremtidens løsninger som ingeniører, måske endda som kollegaer i NIRAS.

- Vi ville gerne være med til at motivere dem og vise, at det at være ingeniør er at være med til at gøre en forskel. At være ingeniør er at kombinere tekniske løsninger, økonomisk indsigt, etik og forstå samfundet som en helhed, supplerer Stig Brinck.