Venstre i Allerød har foreløbig 13 kandidater klar til kommunalvalget til november. Der er fire kvinder på listen og seks debutanter.

Venstre satser på de nye kandidater

Kvinder og nye navne supplerer borgmester Karsten Längerich i toppen af Venstres kandidatliste forud for kommunalvalget til november. Det ligger fast efter et opstillingsmøde onsdag aften.

Allerød - 20. juni 2021

Der var historisk mange fremmødte, da Allerød Venstre onsdag aften holdt opstillingsmøde forud for det kommende byrådsvalg i november. På mødet skulle partiets foreløbig 13 kandidater prioriteres på listen, som borgmester Karsten Längerich topper.

Og resultatet taler sit tydelige sprog om, at Venstre med opstillingen ønsker at signalere, at den ikke mindst satser på de nye kandidater, samt på at få valgt nogle kvinder ind i byrådet.

Nummer to og tre på listen er således to kvinder. Som nummer to finder man det mangeårige bestyrelsesmedlem, men debutant som byrådskandidat Clara Rao fra Lillerød. Nuværende byrådsmedlem Lisbeth Skov fra Lynge er nummer tre. Hun blev valgt ind i byrådet ved valget i 2017.

De to kvinder bliver efterfulgt af nye kræfter, idet de tre nye kandidater Michael Nørregaard, Anders Møller Glümer og Jacob Bach Meldal står som nummer fire, fem og seks på listen.

En stærk liste Borgmester Karsten Längerich er tilfreds med det hold, han nu foreløbig har med sig til valgkampen.

- Jeg synes, at vi har fået en meget stærk og alsidig liste. Der er en god fordeling imellem nye kandidater og nuværende byrådsmedlemmer. Der er et godt aldersspænd, og kandidaterne repræsenterer bredt Lillerød, Lynge og Blovstrød, siger borgmester Karsten Längerich, som er glad for, at så mange har ønsket at stille op for Venstre.

- De seneste tre et halvt år har vi sat en ny retning for Allerød, hvor vi i højere grad investerer i og involverer borgerne. Den udvikling ønsker vi at fortsætte. Det gør mig stolt, at der er så mange kandidater, der bakker op om den linje og ønsker at repræsentere Venstre i byrådet. Alle kandidater kommer med en masse energi og engagement og ønsker at gøre Allerød til en endnu bedre kommune for både børn og voksne, siger han.

De to nuværende byrådsmedlemmer Olav B. Christensen, der er Venstres gruppeformand i byrådet, og Lone Hansen ønsker ikke at genopstille og takker af ved udgangen af året efter mange år i byrådet.

Venstres opstillingsliste til kommunalvalget er følgende:

1: Karsten Längerich, 2: Clara Rao, 3: Lisbeth Skov, 4: Michael Nørregaard, 5: Anders Møller Glümer, 6: Jacob Bach Meldal, 7: Niels Kirkegaard, 8: Kitt Svane, 9: Esben Buchwald, 10: Erling Petersen, 11: Carsten Rasmussen, 12: Helle Grimstrup Kramp, 13: Peter Rysgaard.