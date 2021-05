Venstre inviterer på by­vandring i Blovstrød

Venstre har en tradition for at holde byvandringer, fremgår det af pressemeddelelsen, og i år besøges blandt andet Blovstrød Børneby med nye institutioner.

Som gæstetaler får Venstre blandt andet hjælp fra den modsatte side af det politiske spektrum i form af formand for børne- og skoleudvalget Nikolaj Rachdi Bührmann fra SF. Han vil fortælle om byrådets planer for udvikling af Blovstrød Børne- og Læringsby. En repræsentant for skolebestyrelsen vil fortælle om bestyrelsens tanker om udviklingen af Blovstrød Skole.