Venstre holdt grundlovsmøde

Allerød - 08. juni 2021 kl. 21:36 Kontakt redaktionen

mødepolitik Grundlovsdag holdt Allerød Venstre sit traditionelle grundlovsmøde på Brønshøjgård i Lynge. Omkring 85 tilhørere var mødt op i det smukke sommervejr til morgenbrød og nød, at det igen var muligt at samles med venner og bekendte, skriver Allerød Venstre i en pressemeddelelse.

Årets tre grundlovstalere var Anna Malzer, direktør for Mungo Park, Claus Hjort Frederiksen (V), folketingsmedlem og tidligere minister, samt Karsten Längerich (V), borgmester i Allerød Kommune.

Ifølge Claus Hjort Frederiksen, der indledte talerrækken, har vi oplevet fysisk, at vores rettigheder er blevet indskrænket, og når den værste pandemi bliver overstået, skal tiden bruges til at sikre hver enkelt borgers personlige frihed til at være herre over eget liv. Det vil være en af Venstres hovedopgaver bredt at sikre større selvbestemmelsesret til den enkelte og til familier. Men også kommuner og regioner skal have større frihedsrettigheder og selvbestemmelse. Vores frihedsrettigheder er ikke hugget i granit. De skal forsvares af hver eneste generation, for de er konstant under angreb, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Anna Malzer var årets gæstetaler på Venstres grundlovsmøde. Hun talte om, hvordan vi er ved at få et samfund, hvor dialogen har trange kår. Ifølge teaterdirektøren søger vi primært medier og ofte også en omgangskreds, der bekræfter der os i vores egne holdninger. Debatter i TV drejer sig i dag oftere om at skabe konflikt end at skabe forståelse.

Karsten Längerich var årets tredje taler, og hans udgangspunkt var det lokale demokrati, medier og debat. Han glædede sig over, at der fortsat er mange, som ønsker at involvere sig i lokaldemokratiet, og mener, at vi skylder dem alle - hver og én - tak og stor respekt. Også dem fra de andre partier, som vi synes er hamrende irriterende og er uansvarlige. "Når I til efteråret går forbi Brugsen, og der står tre nye kandidater fra andre partier, så gå hen og tak dem. For uden dem havde vi ikke noget fungerende lokalt demokrati. Og for uden dem, ville Grundloven miste sin betydning - den grundlov vi hylder i dag! I et demokrati må vi nemlig godt være uenige", sagde Karsten Längerich.