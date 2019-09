Foto: Allan Nørregaard

Venstre-borgmester: Økonomiaftale batter ikke nok

Allerød - 06. september 2019 kl. 17:37 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerøds borgmester Karsten Längerich (V) er ikke tilfreds med den økonomiaftale, der natten til fredag blev indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Aftalen betyder, at kommunernes serviceramme øges med 2,2 milliarder kroner i 2020, hvoraf kommuneren selv skal finde den halve milliard. Netto øges tilskuddet til kommunerne samlet set med 1,7 milliard. Dertil kommer, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er permanent afskaffet.

- Problemet er, at det bare ikke er nok til at dække den demografiske udfordring og specielt de stigende udgifter på det specialiserede sociale områder. Det betyder, at kommunens større udgifter til disse områder skal findes ved besparelser på andre områder, siger Karsten Längerich til Frederiksborg Amts Avis.

Økonomiaftalen fastlægger de overordnede tal for landets kommuner, men det vil først være i løbet af de kommende en til to uger, at de konkrete tal for kommunerne foreligger. Så vi ved endnu ikke, hvad økonomiaftalen indebærer for den enkelte kommune og for Allerød endnu.

- Regeringen har blandt andet i forståelsespapiret fra juni aftalt med SF, Radikale og Enhedslisten at en ny regering skal føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre, hvor velfærden gradvist udbygges, og hvor der skabes et mere sammenhængende Danmark. Det vil i praksis sige, at Allerød Kommune skal have 13 millioner kroner mere for, at vi bliver kompenseret for, at vi bliver flere børn og ældre i kommunen. Jeg er meget spændt på, om vi så reelt også får de penge, siger Karsten Längerich.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2020. Dermed er en milliard kroner af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme.

Samtidig er tre milliarder af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2020. Det vil sige, at hvis kommunerne overskrider anlægs- og servicerammen, så kan straffen blive op til 4 milliarder.

Forudsætningen for aftalen er, at kommunerne samlet set har uændrede skatter. Straffen for kommunerne ved at hæve skatten vil være det samme som skatteprovenuet krone for krone.

- Hvis der var nogen, som troede, at kommunerne ville få friere rammer med en ny regering, kan de godt tro om. Der er ingen forskel på, om finansministeren hedder Nikolai Wammen (S), Bjarne Corydon (S), Claus Hjort Frederiksen (V) eller Kristian Jensen (V), siger Karsten Längerich.