Se billedserie Foreningen Dæmpegårds Venner vil arbejde aktivt for at redde den gamle skovridergård fra nedrivning. Foreningen holder stiftende generalforsamling den 28. september. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Venner vil redde Dæmpegård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venner vil redde Dæmpegård

Allerød - 10. september 2020 kl. 06:32 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At Dæmpegård skal reddes ligger en håndfuld borgere i Allerød så meget på sinde, at de nu forener deres kræfter i foreningen Dæmpegårds Venner.

Foreningen vil arbejde for, at den gamle skovridergård bevares for eftertiden, både som en kulturhistorisk perle og som udgangspunkt for frilufts- og naturaktiviteter i området omkring Sletten, Kongedyssen og Tokkekøb Hegn.

Det er formanden for Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LAFAK), John Nørskov Hansen, der har taget initiativ til at stifte foreningen. Og han tror på, at den kan gøre en forskel.

- Vi har allerede en god dialog med Naturstyrelsen, så vi tror på, at når foreningen er dannet, så kan vi komme i gang med at gøre noget godt derude. Der er allerede blevet skrevet meget om Dæmpegård, og vi har haft et dialogmøde, som både politikere, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen deltog i. Alt i alt bærer det frem imod, at foreningen kan komme til at spille en aktiv rolle for at redde Dæmpegård, siger John Nørskov Hansen, der har indtryk af, at der bliver lyttet på en anden måde, når civilsamfundet går ind i sådan en sag.

- Jeg opfatter Naturstyrelsen som meget lydhør og positiv i forhold til at finde en løsning på det her, siger han.

- Ved at stifte Foreningen Dæmpegårds Venner kan vi arbejde intenst for ikke blot at bevare Dæmpegård, men også skabe liv, læring og oplevelser i de unikke bygninger og omgivelser, siger John Nørskov Hansen.

Den stiftende generalforsamling i den nye forening finder sted mandag den 28. september klokken 19.30 på Allerød Bibliotek.

Alle med interesse for bevarelse af Dæmpegård er velkomne.

Aftenen byder også på Dæmpegårds historie fortalt af i ord og billeder af Ulla Kjær, der er museumsinspektør og forsker på Nationalmuseet.