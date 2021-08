Vejen her skal ikke udvides og have vendeplads, har teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget i Allerød Kommune besluttet. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Vejsag lagt ned af enigt udvalg

Politikere afviser at udvide et lille vej-stykke på Gravenstensvej. "Det havde ikke været rimeligt," siger udvalgsformand

Allerød - 11. august 2021 kl. 09:01 Af Jens Berg Thomsen

vejsag Et lille vejstykke ved Gravenstensvej skal ikke udvides og have etableret vendeplads til 420.000 kroner. Det har et enigt teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget besluttet, fortæller udvalgsformand Miki Dam Larsen (S) til Allerød Nyt.

"Jeg havde det sådan, at det her var en sag, der var svær at vurdere. Der er gode synspunkter hos begge parter, og jeg kunne ved gud godt følge begge sider af sagen, gode synspunkter hos begge parter. Jeg kunne ved gud godt følge begge sider af sagen, men jeg fandt det for indgribende at etablere vejudllægget. men jeg fandt det selv for indgribende at etablere vejudlægget," siger han.

Udlægget, der er fra 1944, beskriver, hvordan vendeplads og udvidelse kan etableres. I dag indgår det i grundenes haver, og beboerne betaler ikke grundskyld af stykket. Udlægget ville, havde forvaltningen i Allerød Kommune regnet frem til, ende med en regning på de i alt 420.000 kroner, som skulle fordeles mellem de fire naboer.

"Udlægget er emmervæk 77 år gammelt, og området er så etableret, at man må tilpasse sig de vilkår, der er i dag," siger Miki Dam Larsen.

Imod forvaltningens indstilling

Forvaltningen havde indstillet, at politikerne skulle stemme ja til udvidelsen, men Miki Dam Larsen anfører, at der også er et spørgsmål om rimelighed i sagen. Forvaltningen har gennemgået ganske nuanceret for og imod med jura, fakta og standarder inden for lignende sager. Og når der er et oprindeligt vejudlæg som her, så kan man vælge at anlægge det. Men rimelighedsvurderingen i sagen er ikke forvaltningens opgave. Det er vi politikeres opgave," siger han.

Fuldt oplyst sag

Undervejs i vejsagen har diskussionen i vejsagen blandt andet gået på, om renovationsbilen, der skal hente beboernes affald, har kunnet bakke ned på stikvejen. Det skrev forvaltningen i indstillingen til politikerne, da sagen blev drøfet tilbage i juni måned.

Udvalget tog derfor her i august diskussionen om, om sagen var tilstrækkeligt belyst, fortæller Miki Dam Larsen.

"Vi indledte mødet med at stemme om, om sagen var tilstrækkeligt belyst, og her var udvalget enige i, at det er den," siger han. "Der er har været en debat om, at sagen har været fuldt oplyst eller ej. Herunder specifikt oplysningerne om renovationsbilen. Udvalget er enige om, at sagen - også den 1. juni - er fuldt oplyst. Herunder oplysningerne om kørsel med renovationsbilen," siger Miki Dam Larsen.

Allerød Nyt følger op på sagen.