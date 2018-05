Gigtpatienter kan have glæde af træning i varmt vand. Men varmtvandsbassinet bruges ikke decideret i genoptræningsøjemed, og derfor stiller nogle politikere i byrådet spørgsmål ved, om sådan et bassin bør ligge i forbindelse med kommunens genoptræning. Foto: Michael Tonsberg

Varmtvandsbassin skal undersøges igen

Allerød - 24. maj 2018 kl. 22:44 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I stedet for at sende varmtvandsbassinet, der skal bygges i forbindelse med det nye genoptræningscenter ved Plejecenter Engholm, i genudbud besluttede et flertal af byrådets medlemmer torsdag aften, at fagudvalget skal kigge på sagen endnu engang.

Sundhes-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget skal i den forbindelse blandt andet kortlægge driftsudgifter i forbindelse med livreddere, ledsageordninger og transport til plejehjemsbeboere. Mulige omkostninger og indtægter skal også undersøges nærmere.

Og imens der bliver kastet lys over de ting, sættes udbuddet af varmtvandsbassinet i ro.

Den beslutning falder ikke i Konservatives smag, og partiet forsøgte ihærdigt undervejs i debatten at overbevise det øvrige byråd om, at det er en dårlig ide.

- Vi lavede aftalen om varmtvandsbassinet med en forventning om, at vi kunne lave det i 2017. Men der har overhovedet ikke været fremdrift, selv om jeg selv blandt andet har presset på. Nu prøver man at forhale det endnu engang, og jeg ser det som et tegn på, at nogen er ved at springe fra en aftale, sagde Erik Lund og uddybede:

- Lad os lade være med at sende den tilbage. Det vil udskyde det her projekt i et halt til et helt år, eller måske bliver det slet ikke til noget.

Venstre, Socialdemokratiet, SF, Radikale, Enhedslisten, Blovstrødlisten og Vores Allerød stemte for at sende sagen tilbage til udvalget, mens Konservative som de eneste stemte imod.

Venstres Lone Hansen valgte ikke at stemme.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.