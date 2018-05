En af ændringerne i det nye udbud er, at de planlagte spejlvandsbassiner, som ses i gårdmiljøet på skitsen her, tages ud af projektet. Det sker for at holde omkostningerne nede. Illustration: Allerød Kommune Foto: Maria Ulrikke Pedersen

Varmtvandsbassin skal atter i udbud

Allerød - 03. maj 2018 kl. 05:48 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For anden gang sendes varmtvandsbassin og et nyt genoptræningscenter ved Plejecenter Engholm nu i udbud. Samtidig gives der en anlægsbevilling på næsten 19 millioner kroner til projektet. Det samlede budget til flytning og udbygning af genoptræningen samt til etableringen af et varmtvandsbassin er dermed på 22,2 millioner kroner. 3,5 millioner er allerede frigivet.

Det er for få og for spredte bud i første budrunde, der har gjort det nødvendigt at lave endnu et udbud. I det nye udbud er der således lavet en række tilpasninger, som gør projektet billigere. En af de største ændringer er, at selve varmtvandsbassinet er blevet rektangulært og ikke nyre-formet, som det oprindeligt var tænkt.

På det seneste møde i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget stemte Socialdemokratiet imod at sende byggeprojektet med varmtvandsbassin og genoptræning i udbud. Partiet mener, at det er et urimeligt dyrt projekt, når der samtidig skal spares på den borgernære velfærd.

- Vi vil meget gerne have bedre genoptræningsfaciliteter i Allerød Kommune, for det, ved vi. virker effektivt og kommer mange borgere til gavn. Et bassin til 10 millioner kroner hjælper derimod kun meget få borgere, og der er allerede gode varmtvandsbassiner i nabokommuner, som kan bruges i stedet, siger udvalgsformand Jesper Holdflod Pallesen (S).

Derudover mener han, at en stor ulempe ved varmtvandsbassinet er, at der er store driftsomkostninger forbundet med det.

- Det koster cirka 500.000 kroner at drive årligt. De penge skal ses i forhold til, at der igen i år skal findes store besparelser på udvalgets område. Der er for eksempel forslag om, at beboerne på plejecentrene kun kommer i bad én gang om ugen i stedet for to gange. Det kan kommunen angiveligt spare 446.000 kroner ved om året. Altså nogenlunde det samme beløb, som det koster at drive varmtvandsbassinet. At vi nu ser så vidtgående spareforslag vidner desværre kun om, hvor vigtigt det er, at vi fremover fokuserer benhårdt på kernevelfærden og prioriterer herefter, siger Jesper Holdflod Pallesen.

Han håber, at bassinet bliver taget ud af byggeprogrammet, men erkender, at det kræver et holdningsskift hos partierne bag aftalen om varmtvandsbassinet fra 2016 (Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti Blovstrødlisten og den daværende løsgænger Lea Herdal).

Og det skal han ikke regne med, heller ikke selvom Venstre nu har konstitueret sig sammen med netop Socialdemokratiet.

- Vi står ved den aftale, som vi indgik på daværende tidspunkt. Det ligger fast. For os er der ikke tale om en ny politik. Og for at kunne indgå nye aftaler skal man også vise, at man kan overholde de gamle, siger Olav B. Christensen, der er gruppeformand for Venstre og samtidig er partiets medlem i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

