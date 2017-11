Lynge Overdrev Vandværk er bekymret for grundvandet og synes ikke, politikerne er blevet informeret godt nok om vandforholdene ved Farremosen. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Vandværk frygter forurening af grundvandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandværk frygter forurening af grundvandet

Allerød - 20. november 2017 kl. 05:39 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Lynge Overdrev Vandværk anmoder hermed Allerød Kommunes byråd om at genoverveje risikobilledet for mere end 3000 borgeres fremtidige drikkevandsforsyning«.

Sådan slutter en indsigelse fra vandværket til byrådet mod den vurdering af grundvandet, som forvaltningen har fremlagt for politikerne forud for, at de skulle træffe beslutning om et muligt § 14-forbud på erhvervsområdet ved Farremosen. Vandværket kritiserer med andre ord forvaltningens orientering, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Indsigelsen blev delt rundt til alle byrådets medlemmer i forbindelse med fredagens byrådsmøde. Det skete, efter vandværket dagen forinden havde holdt møde med forvaltningen om, hvordan en asfaltfabrik kan påvirke grundvandet i området. For vandværket og forvaltningen har to forskellige opfattelser af det spørgsmål.

Mens forvaltningen mener, at grundvandet i området strømmer væk fra vandværkets indvindingsområde, mener vandværket ikke, at dette er bevist.

»Vandværket mener, at det strømningsmæssige datagrundlag er yderst usikkert for en så essentiel vurdering, og at der således ikke kan påvises en begrundet sikkerhed for vandværkets fremtidige drikkevandsindvinding«, skriver værket blandt andet i sin indsigelse.

Forvaltningen har også vurderet, at grundvandsmagasinet er godt beskyttet, og at en eventuel forurening ikke vil kunne strømme mod vandværkets indvindingsboringer. Ligeledes i det spørgsmål har vandværket en anden opfattelse. Således angiver Lynge Overdrev Vandværk i indsigelsen, at forvaltningens eget kort-materiale tydeligt viser, at der ikke er et beskyttende lerdække alle steder i området.

»Dette gav forvaltningen os ret i, men den mener ikke, at dette faktum har betydning. Det er vandværket helt uenig i«, står der i indsigelsen.

- Vi undrer os over, at Alerød Kommunes forvaltning endnu engang har valgt ikke at inddrage vandværket i at udarbejde en orientering til kommunens politikere. Men derimod vælger at orinetere vandværket, efter kommunens Miljøudvalg er blevet orienteret. På den måde har forvaltningen bevidst valgt ikke at tage hensyn til de mulige indsigelser, vi som vandværk har til forvaltnningens konklusioner, siger Kjel Bording Johansen, der er formand for Lynge Overdrev Vandværk.

Han er betænkelig ved byrådsflertallets beslutning om, at der ikke skal nedlægges et § 14-forbud ved Farremosen.

- Vi har tidligere indsendt en indsigelse i sagen til Miljøstyrelsen, og miljøstyrelsens svar afventes fortsat. Derfor virker det uforståeligt, at man tør træffe beslutninger uden at ane, om det hele ender med at skulle rulles tilbage. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi på nuværende tidspunkt er dybt forundrede over, at alvoren i forbindelse med risiko for forurening af vandforsyning til 3.000 indbyggere tilsyneladende kun er gået op for Blovstrødlistens byrådsmedlem samt den Konservative byrådsgruppe, siger Kjel Bording Johansen.

Udover at være formand for Lynge Overdrev Vandværk er Kjel Bording Johansen medlem af bestyrelsen for Konservative i Allerød.