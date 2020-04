En 22-årig sad i februar på anklagebænken, efter at have taget kvælertag på en soldaterkammerat og skubbet ham ind i et skab, da de begge afstjente deres værnepligt på Høvelte Kaserne.Foto: Allan Nørregaard

Vandsprøjt mellem værnepligtige endte i retten

En 22-årig værnepligtig er blevet dømt for vold, efter vandsprøjt med en blomsterforstøver endte med uenigheder og kvælertag på Høvelte Kaserne i maj sidste år.

Allerød - 29. april 2020
Af Johanne Wainø

En sen aften i maj sidste år vågnede en 22-årig pludseligt op fra sin søvn på Høvelte Kaserne.

Hvad der formentlig føltes som regnvejr, der ramte hans kind, var i virkeligheden vand fra en blomsterforstøver, som en soldaterkammerat havde givet sig i kast med at sprøjte ud over den sovende værnepligtige.

Drillerierne, der let kunne have været starten på en morsom og ufarlig vandkamp, skulle vise sig at koste den 22-årige en betinget fængselsdom. Det fremgår af dombogen.

Den 22-årige mand sad på anklagebænken i Retten i Hillerød, tiltalt for at have skubbet soldaterkammeraten hårdt ind i et skab, hvorefter han med sin ene hånd havde fastholdt ham i et kvælertag, så han ikke kunne trække vejret.

Den 22-årige, der nægtede sig skyldig, forklarede i retten, at han var bange for, at hans seng ville blive våd. Han bad derfor kammeraten om at stoppe. Da det ikke hjalp, gik han over mod kammeraten og gav ham et let skub, hvorefter den 22-åriges hånd efter eget udsagn tilfældigt gled op mod hans hals.

Skyldig i kvælertag Ud fra fotos af kammeratens skader og to vidneforklaringer fandt domsmandsretten det dog bevist, at den 22-åriges kvælertag om kammeratens hals var hårdt og førte til vejrtrækningsproblemer. Retten fandt ham derfor skyldig i anklagen.

I en undersøgelse fra Kriminalforsorgen fremgår det, at den 22-årige har gode sociale forhold, hvorfor Kriminalforsorgen anbefalede en hel eller delvis betinget dom. Anbefalingen blev desuden begrundet med, at den tiltalte er en »nørdet person«, hvilket ikke forklares yderligere i dombogen.

Dommen, som faldt den 27. februar i år, lød på 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste.