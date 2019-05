Se billedserie Stemningen var god på værtshuset Pillen, hvor Morten Messerschmidt (DF) og Martin Lidegaard (R) fredag eftermiddag mødtes for at tale om alle de ting, de er uenige om. Og det er stort set alt. Foto: Allan Nørregaard

Valgkampen blev skålet i gang

Allerød - 04. maj 2019 kl. 05:19 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom fredag ikke var dagen, hvor der blev udskrevet folketingsvalg, så blev det dagen, hvor valgkampen blev skålet i gang. I hvert fald på Pillen, værtshuset i Allerøds bymidte. Der havde de to politiske modstandere, DF'eren Morten Messerschmidt og den Radikale Martin Lidegaard, sat hinanden stævne for at skyde valgkampen i gang.

Mens snakken gik ved bordene i det dunkle lokale med de matterede, gule ruder, blev de to politikere udstyret med hver deres øl, og så kunne debatten begynde.

Det skete med et ring med klokken og en lille velkomst fra manden bag baren.

- De prominente herrer har hver især forberedt tre spørgsmål for at bringe hinanden på glatis. Så velkommen til jer allesammen. Og skål!

Martin Lidegaard indledte.

- Vi er jo uenige om alting, derfor har det været svært at forberede et spørgsmål til dig. Men jeg tror, jeg vil begynde med at spørge dig, hvad det egentlig er, der har gjort Danmark til Danmark?

Morten Messerschmidt svarede til en begyndelse, at det er danskerne. Hvorefter han uddybede:

- Jeg tror egentlig ikke, at der findes en enkelt komponent, der har skabt Danmark. Jeg tror på, det er den samlede udvikling, der sker, som holder Danmark sammen. Det er netop derfor, vi holder fast i, at man ikke skal lave pludselige spring som at gøre Danmark til et multikulturelt samfund.

Og så var det DF'erens tur til at stille et spørgsmål. Morten Messerschmidt ville gerne vide, hvad Radikale egentlig skal lave med Mette Frederiksen efter valget.

- Jeg mener, I har jo stillet en række ultimative krav. Så enten skaber I en mindretalsregering bestående af kun Radikale, eller også skal I bare tage på ferie?

Men den præmis købte Martin Lidegaard ikke.

- Vi har faktisk ikke stillet ultimative krav, vi har bare sagt, at vi vil have indflydelse på det hele. Men du har da ret i, at det er interessant. For indtil i går troede jeg faktisk, at der var lavet en alliance mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Men ingen kan jo regere uden 90 mandater, heldigvis, for det betyder jo, at alle er nødt til at mødes og tale om det, sagde han.

En af gæsterne ville gerne vide, hvilket parti de to herrer hver især ville vælge at blive medlem af, hvis deres eget ikke eksisterede, og de skulle vælge et andet.

Det var ikke nogen nem opgave for de to.

- Jeg ville nok spørge om amnesti på Dyrehavsbakken, var Morten Messerschmidts umiddelbare svar, der fremkaldte masser af latter på den brune bodega, inden han tilføjede:

- Jeg ville vælge Konservative og så få ryddet op og gjort det til et rigtig Konservativt parti.

Martin Lidegaard var lidt mere nølende i sit svar.

- Jeg kunne også godt vælge Konservative, men de er lidt bagudskuende og ikke særlig fremadrettede. Og Socialdemokratiet er for tunge i det.

- Hvad med Liberal Alliance?, ville en publikummer vide.

- Nej, Liberal Alliance er for mærkelige, lød Martin Lidegaards analyse med et glimt i øjet.