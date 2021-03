De borgerlige partier slår pjalterne sammen i bestræbelserne på at føre borgerlig politik i den borgerlige kommune Allerød. Venstre er dog endnu ikke blevet inviteret. De største borgerlige partier er Konservative og Venstre, og på billedet ses deres spidskandidater Jørgen Johansen (i midten) og Karsten Längerich (th.) i en borgmesterduel fra valgkampen i 2017. Foto: Kim Rasmussen

Valgforbund vil samle borgerlige stemmer, men mangler ét parti

Allerød - 02. marts 2021 kl. 06:04 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Kommunalvalget nærmer sig, og kampen om stemmerne er så småt gået ind.

For de borgerlige partier er det vigtigt at sikre det, de kalder »et reelt borgerligt samarbejde baseret på kendte borgerlige dyder«.

Derfor har indtil videre Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige indgået valgforbund.

- Det vigtigste for os er, at der bliver ført en borgerlig politik i Allerød Kommune. Vi er jo en borgerlig kommune, og normalt stemmer mellem 60 og 70 procent af vælgerne borgerligt. Derfor er det vigtigt, at vi har et fælles udgangspunkt, som de kan forholde sig til. Vi vil samle de borgerlige stemmer for at sikre, at der bliver ført borgerlig politik, siger Jørgen Johansen (K), der er talsmand for det borgerlige valgforbund.

Valgforbundets politiske fokus er at få etableret et reelt samarbejde mellem partierne både før og efter kommunalvalget. Og på det første møde i valgforbundet drøftede partierne blandt andet, om Venstre skal inviteres med i valgforbundet og være en del af dette borgerlige samarbejde.

Men ifølge Jørgen Johansen kan alle valgforbundets partier på nuværende tidspunkt ikke se Venstres vilje til at indgå i dette samarbejde.

- Vi ønsker borgerlig indflydelse på, hvordan kommunen skal udvikle sig. Man kan et eller andet sted tolke, at det har været for svært at se den borgerlige indflydelse i den indeværende periode. Vi i Konservative har ikke været med i meget, selv om vi fik flest stemmer. Vi ønsker, at Venstre kigger lidt mere vores vej og vil det samme, nemlig den borgerlige vej, siger Jørgen Johansen.

Selvom Venstre endnu ikke er blevet inviteret til at blive en del af det borgerlige valgforbund, står partiet på spring.

- Vi er positive overfor det, og vi har en dialog om det med alle de borgerlige partier. Jeg ser os som en naturlig del af et borgerligt valgforbund, og når vi taler med de andre, lyder de også positive. I 2017 fik både Venstre og Konservative det femte mandat med stemmer fra valgforbundet, og det er jo netop for at sikre, at stemmer på et borgerligt parti også lander hos et borgerligt parti, at vi laver disse valgforbund, siger borgmester Karsten Längerich (V).

Han mener ikke, at Venstre har diskvalificeret sig selv fra det borgerlige valgforbund ved at insistere på et bredt samarbejde i byrådet.

- For mig er der ikke modstrid imellem et bredt samarbejde og et borgerligt samarbejde. Vi er seks partier og en lokalliste i byrådet, og jeg synes, der har været et meget bredt samarbejde i denne byrådsperiode. På nær Enhedslisten har stort set alle været med, og så har Konservative stået udenfor nogle gange, siger han.

Der er stemmer i det Ved kommunalvalget i 2017 var Nye Borgerlige ikke en del af det borgerlige valgforbund. Det var til gengæld Venstre, hvilket viste sig at være profitabelt, da det sikrede partiet et ekstra mandat i byrådet. Havde Dansk Folkeparti fået fire stemmer mere, ville mandatet i stedet være gået til partiet, som endte med slet ikke at få en plads i byrådet.

Venstre er i dag det største parti i byrådet med seks medlemmer. De fem blev valgt ind ved valget i november 2017, mens det sidste kom til i efteråret 2020, da Erling Petersen skiftede fra Blovstrødlisten til Venstre.

Også Konservative sikrede sig et femte mandat via stemmer fra valgforbundet i 2017.