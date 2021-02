Se billedserie Birthe er bruger af kommunens psykiatriske hjemmepleje, som er det bedste, der er sket for hende i mange år. Det fortalte hun på et Skype-møde til blandt andet borgmester Karsten Längerich og formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget for nylig. Foto: Allerød Kommune

Værested giver tryghed i utryg tid

Allerød - 22. februar 2021

Michael på 65 er én af de borgere, der kommer fast på værestedet Kilen. At værestedet kan holde åbent trods coronarestriktioner betyder meget for ham. For det holder sammen på hans hverdag i en tid, hvor graden af social isolation og ensomhed er vokset.

Da Michael på 65 for nylig fik mulighed for at sætte ord på, hvad det betyder for ham at kunne komme på værestedet Kilen overfor borgmester Karsten Längerich og formanden for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, lagde han da heller ikke skjul på, at det spiller en afgørende rolle.

- Kilen holder sammen på stumperne og giver mig indhold i hverdagen. Om torsdagen mødes vi i en gruppe og taler sammen, jeg får malet og holder på den måde dampen oppe i en tid, der er rigtig svær, sagde han til de to politikere, som han fortalte sin historie til via Skype.

Michaels historie gjorde indtryk på udvalgsformanden.

- Det gør stort indtryk på mig at høre borgernes historier. Som formand vil jeg gerne sige tak til alle vores kompetente medarbejdere, der hver dag arbejder for at gøre en forskel. Jeg er glad for, at vi i Allerød er rigtig gode til at give den rigtige hjælp hurtigt og effektivt, sagde Jesper Holdflod Pallesen (S) efterfølgende.

Alt kan lade sig gøre

Baggrunden for mødet var et politisk ønske om en dialog med både borgere og medarbejdere om, hvordan kommunen arbejder med at modvirke ensomhed under corona-pandemien. Og Birthe på 71 var en anden af de borgere, der fortalte sin historie. Hun er bruger af kommunens psykiatriske hjemmepleje, et tilbud hun i sin tid blev overrasket over at finde i sin kommune.

- Da jeg ufrivilligt kom på pension i sin tid, gik jeg ned med flaget. Min læge var bekymret for mig og sagde, at jeg skulle prøve kommunens psykiatriske hjemmepleje. Jeg må ærligt indrømme, at jeg i begyndelsen var skeptisk. Men det er det bedste, der er sket i mange år for mig. Brit (fra den psykiatriske hjemmepleje, red.) er som min psykiater, og de andre, der kommer, er så gode til at få mig i gang, siger hun og fortsætter:

- Alt kan lade sig gøre. Jeg ringer, og så kommer de. Hvis ikke de var der, var jeg uden tvivl endt på hospitalet.

Den psykiatriske hjemmepleje har under corona oplevet, at brugerne i højere grad har brug for besøg. Derfor har hjemmeplejen et stort fokus på, hvordan de kan understøtte den sociale kontakt i borgernes liv.

- Jeg synes, vi har været vidne til nogle fantastisk ærlige historier, som vi ofte ikke har mulighed for at få indblik i på samme måde. Det vigtigste er trivslen for vores borgere. Derfor glæder det mig, at vi som kommune kan levere noget, der gør en forskel i en coronatid, hvor meget er anderledes og utrygt, sagde borgmester Karsten Längerich efter samtalerne med borgerne.

Flere tilbud

Værestedet Kilen på Violvej har åbent på følgende dage tre dage om ugen, og alle med behov for socialt samvær er velkomne. Der er åbent mandag 14 til 19.30, onsdag mellem 14 og 19.30 samt fredage fra 10 til 14. Så længe der er afstandskrav på grund af corona, deles åbningstiden op i to. Derfor må man meget gerne ringe i forvejen og sige, om man ønsker at komme klokken 14 eller 16.30. Man kan ringe på 4817 4435.

Kommunen har også en åben rådgivning, hvor man kan få råd og hjælp. Man kan ringe mandage 16-18, onsdage 14-16 og fredage mellem 12- og 14 på telefon 2056 1632.

Derudover findes tilbuddet Den Åbne Dør, som er et særligt tilbud til unge mellem 13 og 25 år og deres forældre. Man kan henvende sig på mail: daad@alleroed.dk samt på ovenstående nummer.