Jesper Holdflod Pallesen glæder sig over, at coronavaccinen kommer til Allerød. Foto: Allan Nørregaard

Vaccinedato klar for plejepersonale og plejehjemsbeboere

Beboere og personale på de fem plejecentre i Allerød Kommune kan se frem til at blive coronavaccineret torsdag den 7. januar.

"Det er rigtig, rigtig dejligt. Alle beboere, der har sagt ja til det, bliver vaccineret den 7. Det samme gør de medarbejdere, der er på arbejde den dag. Vi regner med, at alle medarbejdere er vaccineret inden for 14 dage derefter," siger Jesper Holdflod Pallesen (S), formand for sundhed-, velfærd- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune.