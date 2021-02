Se billedserie Langt de fleste ældre på plejecentre i Allerød har fået begge corona-vaccinationer. Pressefoto

Vaccine: Så fik de for anden gang

Beboerne på Allerøds plejehjem er ved at få andet stik

Allerød - 05. februar 2021 kl. 11:38 Kontakt redaktionen

Søndag 31. januar fik beboere på Allerøds plejehjem anden runde af covid-19 vaccinen - også kaldet booster-vaccinen. Én af de beboere er Dorthe Ingerlise Svendsen på 72 år på Plejecenter Engholm. Samme dag havde hun besøg af sin ægtefælle Erik, og de glæder sig over, at det trods alt går fremad.

"Det har været svært ikke at kunne se venner og familie, og allersværest er det i øjeblikket, at vores datter fra USA ikke kan komme hjem på besøg. Det går trods alt fremad, og vi glæder os meget til, at verden igen åbner, så vi kan få besøg af datter og svigersøn. Der er meget, der skal indhentes," siger Dorthe.

Juletræ til sommer Uden for plejeboligen på Dorthes terrasse står et fint juletræ med pynt. Det skal gerne holde til sommer, for som Dorthe siger: "Vi skal holde jul til sommer, når familien kommer hjem."

"Om træet kan holde, er ikke til at vide, men så må vi finde et andet," supplerer ægtefællen Erik.

Alle beboere på Engholm Plejecenter, der kan, er blevet vaccineret de fleste to gang. Undtaget er de beboere, der har, eller har haft COVID-19, den sidste måned. De må vente lidt endnu, men der er planer og aftaler for, at alle kan blive vaccineret.

I alt er 157 beboere og 83 medarbejdere på plejecentrene og de midlertidige pladser blevet vaccineret i søndags.

