Både en klimapolitik og en klimaplan skal politikerne i Allerød have vedtaget i 2021. Og ifølge borgmesteren afslørede budgetseminaret i sidste uge, at alle partierne har stort fokus på netop klimaet.

V håber på bredt budgetforlig

Allerød - 03. september 2020

I sidste uge præsenterede borgmester Karsten Längerich (V) sit budgetoplæg, først for borgerne og sidenhen for de øvrige partier i byrådet i forbindelse med et budgetseminar.

Torsdag begynder så de reelle forhandlingerne mellem alle byrådets partier. Forhandlingerne forventes at vare et par uger, og borgmesteren har store forventninger til resultatet.

- Jeg synes, vi havde et godt budgetseminar, og der er rigtig mange gode forslag fra partierne, som vi skal forsøge at indarbejde i budgettet. Stemningen er god, og tilgangen virker konstruktiv hos alle, så jeg har forhåbninger om en bred toårig budgetaftale, siger han og tilføjer:

- Mit fokus har hele tiden været den langsigtede udvikling af Allerød. Vi skal løbende udvikle vores skoler, dagtilbud og ældrepleje. Mange af de kommunale bygninger trænger til at blive renoveret, da de er fra 1970'erne. I Blovstrød har vi eksempelvis behov for en udvidelse af skolen og i takt med at vi bliver flere ældre i Allerød, er der også behov for flere plejecentre.

Til næste år skal Allerød vedtage en politik for natur-, miljø og klima. Der skal også vedtages en klimaplan, og budgetseminaret afslørede, at partierne har et stort fokus på klimapolitik, klimaplan og biodiversitet.

- Det bliver et område, vi kommer til at investere meget mere i, også rent budgetmæssigt. Det medfører så, at der er andet, vi ikke kan bruge penge på. Jeg tror, at vi får nogle budgetforhandlinger, hvor den langsigtede udvikling kommer til at spille en stor rolle, og hvor enkeltsager, der ikke understøtter dette, får det svært, siger Karsten Längerich.

Også Venstres gruppeformand, Olav B. Christensen, der bliver en af partiets repræsentanter i forhandlingerne, håber på et bredt budgetforlig. Og han tror også på, at det er muligt.

- Borgmesteren er kommet med et balanceret og langsigtet budgetoplæg, der giver partierne mulighed for at give og tage. Med de meldinger, der kom fra partierne ved sidste fredags budgetseminar, oplever vi i Venstre en generel ansvarsfølelse med bred og stor opbakning til budgetoplægget med gode konstruktive input, som der lyttes til, siger han.