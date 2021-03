V: Brug Sportsvejs-millioner på at bygge idrætsanlæg

Venstre i Allerød foreslår nu at bruge en del af provenuet fra salget af de op mod 230 boliger, der skal bygges i et nyt kvarter ved Sportsvej, på nye idrætsanlæg i kommunen.

"Det bliver noget af det, vi går til valg på. Hele vores anlægspulje er båndlagt 'need to have-investeringer' som følge af et renoveringsefterslæb af kommunale bygninger samt nødvendigt nybyggeri som fx udbygningen af Blovstrød Skole. På den måde kommer idrætten i sidste række. Derfor er man nødt til at finde pengene, hvis man skal investere i idræt, og det er det, vi gør her, siger borgmester Karsten Längerich.

"Provenuet fra Sportsvej kommer til at blive langt over de 20 millioner kroner, og vi håber også at kunne samle flere penge sammen, men det her er minimum. Vi ved behovet er stort, og at der er rigtig mange ønsker ude i kommunen, men vi synes, det skal være op til idrætsforeningerne at finde ud af, hvad pengene skal bruges til, siger Karsten Längerich.