Uvist hvor længe afghanere skal være i Allerød

Ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fremsætter regeringen et lovforslag, når Folketinget åbner til oktober, der skal sikre gruppen et særligt, toårigt opholdsgrundlag. Det er aftalt blandt et bredt flertal af Folketingets partier.

Selvom Center Sandholm ligger i Allerød Kommune forventer borgmester Karsten Längerich (V) ikke, at modtagelsen af de evakuerede afghanere kommer til at få den store betydning for kommunens borgere.

- Center Sandholm er jo drevet af Røde Kors, så den vej rundt har vi ikke en direkte opgave ved, at der ankommer nogle afghanere. Derudover kan man jo sige, at vi er vant til asylcenteret her i Allerød, og jeg forventer ikke, at det er en gruppe, der bliver nogle problemer med. Det er jo ambassade-ansatte og andre personer, der har hjulpet og arbejdet for Danmark. De kommer til landet for at komme i sikkerhed, og de kommer ikke til at lave ballade. Men vi kommer da til at se dem i bybilledet, siger han.