Uvildig undersøgelse forkastet

Allerød - 22. marts 2018 kl. 22:14 Af Anne-Mette Rasmussen

Der bliver ikke en uvildig undersøgelse af Farremosesagen. At der ikke er politisk flertal, ligger fast, efter at byrådet torsdag aften behandlede Vores Allerøds forslag om en sådan undersøgelse.

- Vi foreslår, at uvildige advokater tager det materiale, der foreligger og tolker på det. Med en uvildig undersøgelse vil vi få en hurtigere og billigere vurdering af sagen, end vi gør med en langvarig retssag. Det er en billigere og bedre løsning i samarbejde i stedet for konflikt og konfrontation, sagde Viggo Janum fra Vores Allerød.

Konservative brokkede sig en smule over formen, hvor borgmester Karsten Längerich (V) tillod en debat af forslaget, i stedet for blot at lade byrådsmedlemmerne stemme om, hvorvidt det skulle sendes videre til behandling i fagudvalget, sådan som det er kutyme, Men selve forslaget var Konservative positive over for.

- Venstre og de andre modstandere er ikke kommet til fornuft. Jeg kan finde masser af huller i det materiale, vi har fået. For eksempel mødereferater, der er blevet væk. Nu har vi så en mulighed for at undersøge det sammen med borgergruppen, og det synes jeg er meget fornuftigt, sagde Erik Lund.

Også Enhedslistens enlige medlem af byrådet, Rasmus Keis Neerbek, var positivt stemt over for en undersøgelse.

- Jeg tror ikke, der er noget juridisk ulovligt i sagen. Men jeg er ikke jurist, og jeg synes, det vil være fint at komme til bunds i denne sag. Jeg kan forstå på borgerne, at en uvildig undersøgelse vil være nok for dem. Derfor støtter jeg Viggos forslag, selvom vi ville få mere klare linjer ved at køre sagen ved domstolene, sagde han på byrådsmødet.

Socialdemokratiets gruppeformand, Miki Dam Larsen, overraskede ikke med sit indlæg, der var en klar afvisning af en uvildig undersøgelse.

- Personligt har jeg ikke behov for at vide mere nu. Det her er et ønske om endnu en undersøgelse. Der er endnu ikke blevet fundet fejl, og jeg ser ikke anledning til at undersøge mere. Til gengæld synes jeg, det er fint med en retssag, der kan give os en vurdering af, hvad der er op og ned i det her, sagde han.

SF anførte også, at den mest uvildige undersøgelse vil komme, når stævningen fra borgergruppen »En grøn kommune går i sort« munder ud i en retssag. Og Blovstrødlisten tror også på, at en retssag er den bedste måde at få alle oplysninger frem.

Venstres gruppeformand, Olav B. Christensen, gjorde klart, at Venstre er helt på linje med S, SF og Blovstrødlisten.

- Indtil videre har vi brugt mere end 300.000 kroner på at indhente rådgivning. Nu skal det så koste endnu flere penge. For os at se er der intet nyt, som berettiger sådan en undersøgelse. Vores opfattelse er, at området er lovligt etableret, og vi mener, at vi skal lære af det, der er sket, i stedet for at bruge flere af hinandens penge, sagde han.

Vores Allerød, Enhedslisten og Konservative stemte for undersøgelsen, mens Venstre, Socialdemokratiet, SF, Blovstrødlisten og Radikale stemte imod.