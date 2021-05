Se billedserie Medstifter af PP Møbler Ejnar Pedersen nåede at være med til at overrække dronning Margrethe de nye taffelstole, inden han døde sidste år. Det var en stor ære, fortalte han i Frederiksborg Amts Avis. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Unik udstilling af royale taffelstole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unik udstilling af royale taffelstole

Foredrag, nyskrevne oder og muligheden for at sidde på dronningens nye taffelstol er blandt elementerne i ny udstilling.

Allerød - 22. maj 2021 kl. 12:56 Kontakt redaktionen

Torsdag den 3. juni slår Allerød Bibliotek dørene op til udstillingen »Den gode historie«, som kredser om dronning Margrethes nye taffelstole, det lokale møbelsnedkeri PP Møbler og dens tre generationer af en familie, som har sat dansk design på verdenskortet.

Med udstillingen åbnes der for en unik oplevelse, for der er ikke kun tale om en udstilling, man står og ser på, men snarere en sanselig totaloplevelse.

Undervejs kan man blandt andet læne sig tilbage i Hans J. Wegners Bamsestolen, sidde på dronningens taffelstole og komme helt tæt på PP Møblers levende værksted.

Det er med andre ord en udstilling, hvor man både kan lytte, læse, røre og ikke mindst sidde i udstillingens mange områder.

Værket blev kronet Dronning Margrethe fik de nye taffelstole i 2020.

De er designet af arkitekt Søren Ulrik Petersen, og det er PP Møbler, der har produceret dem.

Ikke mindst drevet af firmaets medstifter Ejnar Pedersen, der nåede at være med til at overrække stolene til dronning Margrethe ved en ceremoni i februar måned sidste år.

I bogen »Håndværk og livsværk«, skrevet af Samuel Rachlin, fortæller Ejnar Pedersen, at han anser taffelstolen for at være prikken over i'et på sit lange liv som møbelsnedker.

Da stolene blev overrakt til dronning Margrethe ved ceremonien den 21. februar, blev værket kronet.

- Det var en stor dag. Og en stor oplevelse at komme ind og se stolene stå færdige, fortalte Ejnar Pedersen sidste år til Frederiksborg Amts Avis.

Knap en måned senere døde han. Han blev 97 år.

Helt unikt Det er ifølge Allerød Bibliotek helt unikt, at det har fået mulighed for at udstille nogle af taffelstolene, samt at man som gæst kan få lov at sidde på stolene, der er stillet frem på et særligt designet gulv som det i Riddersalen.

Bæredygtighed og fokus på at værne om naturens ressourcer er centralt for PP Møbler. Netop det er også baggrunden for PP Skoven, der blev plantet i Allerød i 2012, og som består af danske træsorter.

Skoven er på en måde også en del af udstillingen, da der søndag den 6. juni arrangeres to guidede gåture i skoven.

Den ene er med naturplejekonsulent Kurt Borella, der fortæller om den særlige natur. Den anden er med PP Møblers direktør Kasper Holst Pedersen, som taler om træ og bæredygtighed.

Derudover afvikles der i forbindelse med udstillingen en række andre arrangementer.

Mandag den 31. maj holder Samuel Rachlin foredrag om Ejnar Pedersen baseret på de interviews, han lavede med grundlæggeren til sin biografi fra 2014.

Og lørdag den 5. juni er der talk og oplæsning med forfatterne Knud Romer og Lone Hørslev, som læser hver deres ode op, der kredser om stolen. Begge har skrevet dem særligt til udstillingen.

Det er desuden muligt at komme på værkstedsbesøg hos PP Møbler.

Alle arrangementerne er gratis, men kræver billet, som kan bestilles via biblioteket.

Selve udstillingen på biblioteket er åben følgende dage:

Torsdag den 3. juni klokken 10 til 16, fredag 10 til 21 samt lørdag og søndag mellem 10 og 15.