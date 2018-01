100 unge var med, da der for første gang blev arrangeret UngeCamp i Allerød.

Unge vil have flere mødesteder i byen

Allerød - 26. januar 2018 Af Anne-Mette Rasmussen

Unge fra alle kommunens skoler debatterede blandt andet deres muligheder for samvær, og hvilken udvikling de ønsker for Allerød, da de deltog i Allerød Kommunes UngeCamp. Den er blevet til på baggrund af et politisk ønske om at få en dialog med de unge om fremtidens klub- og ungemiljø i Allerød Kommune, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

På campen blev der drøftet mange vigtige forhold. Blandt andet muligheden for at skabe flere mødesteder for unge i kommunen og for at gøre de unges stemme synlig i den offentlige debat.

- Jeg er glad for, at jeg har været med i åbningen af UngeCampen, og jeg er meget imponeret over, det engagement ungdommen i Allerød har. De unge i Allerød er optaget af mange ting, og på campen opfordrede jeg de unge til at være lidt rebelske. At turde holde fast i deres meninger og påvirke alle dem, der bestemmer. De skal tro på, at deres stemme betyder noget, og så skal de kæmpe for det, siger formand for Børne- og Skoleudvalget Nikolaj Bührmann.

UngeCampen bestod af forskellige workshops som for eksempel film, sociale medier, tegning, drama, »open mike«, debat, musik og presse, som deltagerne kunne blive klogere på. Undervejs skrev nogle af de unge blandt andet læserbreve om, hvad der mangler for unge i Allerød.

Til dét siger Niels Skovby Brandt fra 9.A på Lillevang Skole:

- Vi synes UngeCampen er en rigtig god idé, fordi det hjælper os med at udtrykke, hvad vi har brug for. For eksempel at få nogle nye mødesteder her i Allerød, som kan forbedre vores fællesskaber. Det kan godt være, at det ikke bliver inden for de nærmeste år, men det kommer sikkert til at blive til noget.