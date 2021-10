Se billedserie Allerød Gymnasiums to fortsætter-franskhold fra 2.g og 3. g fik torsdag besøg af to studerende fra Københavns Universitet i forsøget på at få flere unge til at vælge at læse sprogfag efter gymnasiet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Unge skal få unge til at interesserer sig for sprog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge skal få unge til at interesserer sig for sprog

Allerød - 08. oktober 2021 kl. 17:04 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

22-årige Emilie Winberg Arndt ser ud over den unge forsamling.

- Der er brug for flere sprogstuderende, og der er masser af muligheder. Man lærer ikke kun om sproget men også om kultur og historie. Og man behøver ikke at være flydende til sproget. Hvis man synes det er fedt og er motiveret, så skal man nok klare den, siger hun.

Det er torsdag morgen, og Emilie og 21-årige Natashia M. L. Hansen er på besøg hos to franskhold fra 2. og 3. g på Allerød Gymnasium.

Fokus på FremMedSprog Til dagligt læser de to unge kvinder fransk sprog og kultur på Københavns Universitet. De er på gymnasiet for at fortælle om studiet og lave små sprogaktiviteter for at styrke elevernes interesse og motivation for at lære fremmedsprog.

Besøget er et led i en landsdækkende kampagne, som finder sted hvert år i uge 40. Kampagnen er koordineret af Det Nationale Center for Fremmedsprog, der blev oprettet i 2017 som led i den daværende regerings "Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet".

I år sender centret omkring 300 studerende ud i klasseværelserne for at fortælle om sprog.

Emilie og Natashia har meget forskellige sproglige baggrunde. Emilie havde tysk i gymnasiet men tog i sit sabbatår ni måneder til Frankrig som au pair. Natashia havde fransk i gymnasiet, men startede på to andre uddannelser, inden hun til sidst valgte at læse fransk sprog og kultur, hvilket hun er meget glad for i dag.

- Man lærer også rigtig meget om kultur og historie, og vi har f.eks. kulturforståelse sammen med dem, der læser tysk og italiensk, fortæller hun.

Emilie tilføjer:

- Man får en bred sprogforståelse, og mange ord ligner hinanden rigtig meget på flere sprog. De transparente ord. Det er ikke så vigtigt at forstå alle ord. Det vigtigste er at forstå konteksten og meningen med en tekst, siger hun.

Attraktive medarbejdere For Sidsel R. Magnussen, der er projektkoordinator i Det Nationale Center for Fremmedsprog, er det afgørende, at de unge får øjnene op for, at der er store karrieremuligheder i at kunne et fremmedsprog.

- At flere unge motiveres til at lære fremmedsprog og bliver gode til det er der behov for i Danmark. F.eks. til jobs i eksporterhvervene og i brancher, hvor vi har førende know-how, i internationale organisationer og til undervisning af kommende generationer. Kompetencer i fremmedsprog åbner netop døre, og giver eleverne en masse muligheder såvel personligt som i deres videre studier, arbejdsliv og karriere. Og langt de fleste kommer til at få brug for fremmedsprog, ligesom vi også ved fra blandt andet egne undersøgelser, at tillægskompetencer i fremmedsprog er et aktiv, som giver flere interessante arbejdsopgaver og fremmer karrieren - særligt hvis man kan mere end engelsk, siger hun.

Det bakkes op af en ny analyse fra Dansk Industri, der viser, at især evner inden for engelsk og tysk er attraktive for danske virksomheder.

Analysen bygger på svar fra 905 virksomheder. 565 af dem nævner, at de har behov for medarbejdere, der kan et andet sprog end dansk. 77 procent nævner, at de har stort eller moderat behov for medarbejdere med dobbeltkompetencer, det vil sige medarbejdere, der kan sprog og har en anden faglig baggrund.