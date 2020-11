Unge på spil igen: Flåede guldkæde af 19-årig

»Der blev de passet op af seks drenge, som omringede dem. En af dem holdt den 19-årige fast, mens en anden gav ham et skub i brystet og rev hans guldhalskæde af«, står der i politiets døgnrapport.

Det er anden gang i denne uge, en person får stjålet en guldkæde på Allerød Station. Natten til mandag gik det ud over en 47-årig mand fra Lyngby, der mistede sin halskæde, da han stod af toget i Allerød.

Han har ligeledes overfor politiet beskrevet, at gerningsmændene var seks unge drenge af anden etnisk herkomst end dansk i alderen 13 til 17 år.

Politiet vil ikke udelukke, at der er tale om de samme gerningsmænd.

- Det kan ikke udelukkes, at der er en sammenhæng, men det er for tidligt at sige noget endegyldigt om, siger kommunikationsrådgiver ved Nordsjællands Politi, Henriette Døssing.