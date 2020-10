Se billedserie Holdet af SoMe-ambassadører på Allerød Gymnasie. Det er Sagar Lee Stockwell Clemensen i den grå hættetrøje, nummer fire fra venstre. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Unge overtog kommunens Instagram Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge overtog kommunens Instagram

Allerød - 24. oktober 2020 kl. 09:43 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Allerød Kommune blev i efterårsferien udsat for et insta-takeover.

Det lyder meget mere dramastisk, end det er. Faktisk handler det om, at kommunen i efterårsferien frivilligt lod unge fra Allerød Gymnasium styre kommunens instagramprofil "allerod50". Formålet var at lade de unge selv skabe "awareness" (det man på dansk bare ville kalde opmærksomhed) om coronavenlige aktiviteter i kommunen. Baggrunden er, at det netop var unge, der blev ramt af mange af de coronatilfælde, der ramte Allerød i september.

Der kom en række opslag og videoer ud af overtagelsen lavet af gymnasiets SoMe-ambassadører. Det er en gruppe unge, der gennem gymnasiets sociale medier, primært Instagram, "skaber social samhørighed blandt eleverne på AG", fortæller Charlotte Villefrance, der er lærer på gymnasiet og koordinator for de unge ambassadører. Hun forklarer endvidere, at de unge for at blive SoMe-ambassadør på gymnasiet er blevet uddannet i jura og etik i forhold til at poste og lave stories på sociale medier.

Tur med hunden En af de unge ambassadører er 18-årige Sagar Lee Stockwell Clemensen fra 2.X. Han blev ambassadører i forbindelse med det nye skoleår og har til kommunens Instagram-profil lavet videoer af ham og en veninde, der først spiller brætspil og siden går en tur med hans hund. Meget mere coronavenligt bliver det vist ikke.

- Det handler om at gøre ting med nogen, man er sammen med i forvejen. For eksempel dem fra ens klasse. Vi ville vise, at man sagtens kan lave ting uden, at man behøver at møde nye mennesker, siger han.

Fester har der heller ikke været noget af i ferien, fortæller han.

- Der var en i klassen, der skulle have holdt fødselsdagsfest, men aflyste. Vi har også taget en fælles beslutning om at udskyde den traditionelle klassejulefrokost på ubestemt tid, siger Sagar Lee Stockwell Clemensen.

Personligt er han rigtig glad for rollen som SoMe-ambassadør.

"Det er fedt at være med til at skabe et fællesskab omkring gymnasiet, også for folk udefra som for eksempel mine søskende, der kan følge med i, hvad vi laver. Og så kan jeg godt lide at være med til at vise Allerød Gymnasium frem. Det gør en stolt af sit gymnasium, "siger han.

SoMe-ambassadørene kom blandt andet også med ti tips til en coronavenlig efterårsferie. Der blev også lavet opslag fra blandt andet cafebesøg og en tur i Lynge Drive in Bio.