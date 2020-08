Se billedserie 18 ryttede var fredag morgen klar til at begynde deres cykeltur til Fanø. Turen tager de for at samle ind til den 15-årige, kræftramte Jasper. Privatfoto

Unge har sat sig i sadlen for at samle ind til et godt formål

Allerød - 01. august 2020 kl. 05:22 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe unge cykelryttere holder i år ferie med et formål. Sidste år cyklede ni såkaldte ønskeryttere af sted fra Allerød Ungdomsskole, og i år er holdet fordoblet til 18 ryttere. De unge skal cykle til Fanø og retur, og turene på landevejene køres i den gode sags tjeneste. De unge samler nemlig penge til 15-årige kræftramte Jasper, der lider af knoglekræft.

Det er velgørenhedsorganisationen Make-A-Wish Danmark, der har sat parterne op med hinanden og gjort det muligt for Jasper, der i mange og lange perioder været indlagt på Rigshospitalet, at få samlet penge ind til hans store drøm; at få hele sin klasse med til Lalandia.

15-årige Augusta, der cykler med for første gang, ser frem til turen.

- En af grundene til, at jeg gerne ville være med, var, at jeg gerne ville tage en udfordring op. Det var det godt nok også i starten, men så tænker jeg på Jasper op ad bakkerne, og så blev det lidt lettere. Det er jo ikke mig, der har det svært, og det var også en af grundene til, at jeg meldte mig til. For at hjælpe Jasper med at få et ønske opfyldt, siger Augusta.

Da de unge ryttere blev sendt af sted klokken 7 fredag morgen, var flere mødt op for at sende rytterne godt af sted.

- Jeg talte med Jaspers mor for et par dage siden. Hun fortalte, hvor meget glæde I har skabt i Jasper og familiens liv. Jasper selv synes, det er så stort og rørende, at I tænker på ham, og at I gerne vil hjælpe med, at han kommer på sin drømmetur med sine klassekammerater, sagde Gry Hammerborg, regionskoordinator, bestyrelsesmedlem og næstformand fra Make-A-Wish Danmark.

Esben Buchwald, formand for Allerød Ungdomsskoles bestyrelse, takkede de unge for deres indsats.

- Tusind tak til jer friske og seje unge mennesker, som har trænet hårdt trods Covid-19-udfordringer, og som nu tager et langt, sejt træk. Jeg håber - nej, jeg er sikker på - at I også vil få nogle fantastiske oplevelser de kommende dage, sagde han.