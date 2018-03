En ung mand faldt til ro, da han fik en tur i en patruljevogn. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ung mand kom til fornuft i politibilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung mand kom til fornuft i politibilen

Allerød - 24. marts 2018 kl. 10:51 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skulle en tur i en politibil til, før en 20-årig mand fra Allerød faldt til ro.

Nordsjællands Politi oplyser, at betjente klokken 02.10 på bagsiden af værtshuset Pillen i Allerød mødte den 20-årige. Her udviste han højlydt adfærd over sine kammerater, og da patruljen gjorde ham opmærksom på, at det var politiet, råbte han, at betjentene bare skulle »fucke af«, og han viste dem en fuckfinger.

Efter flere formaninger om at slappe af noterede betjentene ham for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Han blev dog ved med at være ophidset. Betjentene vurderede derfor, at han ikke kunne klare sig selv, uden at det ville føre til ballede og slagsmål, så den 20-årige blev anholdt og kørt til Hillerød Politistation.

På den noget korte tur i patruljevognen blev den unge mand dog mere og mere medgørlig og føjelig. Fornuften indfandt sig tilsyneladende, og da de nåede frem til stationen, vurderede politiet, at der ikke længere var grundlag for at tilbageholde ham, og han blev løsladt igen.